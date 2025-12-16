苗警「結帳還鄉」精準打詐奏效 鍾東錦建議管控移工帳戶釜底抽薪





苗栗縣警察局今年6月起結合勞工及青年發展處，針對工作期滿外籍移工推動「結帳還鄉」專案，防制其帳戶淪為詐騙集團洗錢工具，統計下半年涉及人頭帳戶案件的移工，已從上半年的44人大幅降至10人。警察局16日舉行成果發表會，以數據驗證具體成效，另邀請遭詐騙的外籍學生現身說法分享經驗，同時與兩所大學簽署合作備忘錄宣示「校警合作」，守護外籍學生財產安全。

警察局16日舉行「結帳還鄉」專案成果發表會，局長王森瑒率同刑警大隊長莊恆權、外事科長吳宗整及分局長等幹部出席。由於警局推動專案期間，發現外籍學生可能不諳我國法律，進而成為詐團鎖定目標，會中邀請受害學生現身說法，分享遭詐騙的慘痛經驗，並在縣長鍾東錦見證下，與聯合大學校長侯帝光及育達科技大學副校長龍清勇簽訂「校警合作」備忘錄，攜手守護外籍學生的財產安全，也避免誤觸法令。

警局外事科簡報指出，內政部警政署統計顯示，近3年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具的案件中，以合法移工占比逾7成最多，失聯移工和僑外生則不及2成，據此於今年6月會同勞青處針對雇用上百移工的企業，推動工作期滿結清帳戶再返鄉專案，透過「3E」即教育移工（Education）、夥伴參與（Engagement）及溯源執法（Enforcement），結合外國駐臺機構、在地廠家及人力仲介公司積極啟動專案作為。

經統計「結帳還鄉」專案前後案件，今年1至5月涉及人頭帳戶的外籍移工有44人，專案實施後6至11月則大幅降至10人，11月份更達到淨零佳績，也沒有移工期滿出境販賣帳戶情事，專案精準打詐呈現顯著成效。

縣長鍾東錦聽取簡報與現身說法後，感謝警察局、勞青處、學校及企業各團隊的辛勞和努力，尤其呈現顯著的打詐成果；「打擊詐騙人人有責」，若詐騙集團一再得逞，被害人的財物損失相對更嚴重，且可能因為不同集團使用不同的手法，導致民眾反覆被詐受害，因此除了誘使不肖分子現身繩之於法，民眾也要互相提醒避免受騙，中央則應研擬提高破獲詐騙集團的獎金以鼓舞士氣，多管齊下自可圍堵破口，讓詐騙集團無機可乘。

鍾東錦進一步表示，中央政府若能協調金管會及金融機構，將外籍移工來台工作期間的銀行帳戶精準管控，讓帳戶在移工工作期滿的同時宣告失效，只要中央一聲令下，全國有效，既不必勞師動眾，還能全面性地圍堵並瓦解詐騙集團，不法分子無從四處流竄，可真正達到釜底抽薪的最佳效果。

