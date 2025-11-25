苗議員質詢犬舍爆虐犬 縣長：絕不容許再有類似事件發生

苗栗縣議員徐筱菁、楊恭林二十五日進行總質詢，分別就人人犬舍後續、卓蘭設置殯儀館提出質詢。縣長鍾東錦表示，人人犬舍第一批八十幾隻寵物狗被認養一空，很感謝社會各界的愛心，他已要求農業處針對縣內共三十五家繁殖寵物場所做隨時隨地的檢查，絕不容許再有類似虐犬事件發生。另外，卓蘭爭取興建殯儀館，縣府民政處已找到幾塊地，十二月九日將辦理用地現勘，鍾東錦表示，縣府會全力協助，讓卓蘭鄉親碰到人生大事，有地方可以莊嚴隆重的走完人生最後一程。

議員徐筱菁指出，人人犬舍評鑑優等卻發生嚴重違規，她提出三大建議，包括應採取不預告稽查、引進動物福利管理系統、增加人力與志工，同時也為毛小孩們爭取設置泳池樂園。

縣長鍾東錦指出，人人犬舍第一批八十幾隻寵物狗被認養一空，很感謝社會各界的愛心，縣府已決定在苗栗動保所周邊增設「寵物陽光樂園」，經費約五百萬元，其他一百多隻寵物犬的認養也持續規劃中。

縣長鍾東錦表示，他已要求農業處針對縣內共三十五家繁殖寵物場所做隨時隨地的檢查，除縣府人員，也會配合動保人員及社會公正人士一起評鑑，過程並要求錄音錄影給他看，絕不容許再有類似虐犬事件發生。