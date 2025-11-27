苗議員追問大矽谷計劃進度 縣長鍾東錦：總統政見應該會兌現

苗栗縣議員邱毓興、翁杰、曾玟學昨二十七日進行總質詢，關切地方企盼的大矽谷計劃進度及二0二七台灣燈會籌備情形。縣長鍾東錦表示，大矽谷計劃縣府很努力，希望能開花結果，但行政院走得很慢，讓縣府壓力很大。他認為，大矽谷計劃是總統賴清德的政見，應該會兌現，縣府一直沒有放棄，也請鄉親不要放棄，大家一起努力。

苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋指出，大矽谷計劃涵蓋後龍產業園區，全部基地面積九六0公頃。行政院於一一三年核定後，縣府就已經提出可行性評估報告到經濟部和國科會。其中，後龍地區因地段好及交通方便，國科會定位在優勢產業及AI科技業為主，但會牽涉到農地變更，大部分維特農，需要國家認定為重大計畫，才可以變更地目。

縣長鍾東錦指出，他一上任就對大矽谷計劃及後龍產業園區進行招商，苗栗縣可說是準備最充分，上市櫃公司也表達高度意願，但後來冷下來，是中央在卡關。

縣長鍾東錦表示，大矽谷計劃是總統賴清德的政見，他認為應該會兌現，縣府一直沒有放棄，他個人對中央有很高的期望，也希望行政院要說話算話，加快大矽谷計劃速度，不要讓鄉親失望（見圖）。