苗議會二、三讀會通過總預算301.9億元 縣長強調努力推動縣政
▲苗栗縣議會議長李文斌敲下議事槌二三讀會通過苗栗縣總預算301.9億元縣長強調努力推動縣政。（記者江乾松攝）
苗栗縣議會召開定期會十日進行二、三讀會，苗栗縣政府明年度歲出刪減1350萬元，通過301億9942萬9千元歲出預算，苗栗縣長鍾東錦表示，議會審預算相當嚴實，感謝議會通過預算，讓縣政得以順利推動，縣府各局處也定會依照各自年度計畫把該做的事情做好，讓鄉親得到應有的福利。
苗栗縣政府編列一一五年度苗栗縣總預算，歲入預算304億4292萬9千元、歲出預算302億9942萬9千元整、債務之舉借84億7千萬元整、債務之償還87億元整，經議會審查會聯席會議決議共刪減1350萬元經費，十日通過歲出預算為301億9942萬9千。
會中，議員楊文昌、劉美蘭、禹耀東、黃芳椿、楊明燁、許櫻萍、陳永賢、羅貴星、陳光軒、周玉滿、廖秀紅、曾玟學輪番發言，分別關注原住民預算、攤販權益、營養午餐、廚工、團膳、品德教育、校園監視器、廚餘、稻草焚燒、竹南樂活運動館等議題。
針對原民預算問題，縣長回應，編列時已增加預算，縣府增加四千多萬元，但中央一下刪減六千多萬元，原因在於縣府先編預算後補助款才會下來，如此一來造成了落差，而總預算都有增加，縣府對於推廣原民文化、原民福利等方面相當重視，雖帳面上數字沒增加，但到最後決算的時候，承諾至少會增加一千萬元，把該有的事情做好外，他們應有的福利、原民地區該有的建設都不能缺少，團隊會持續努力跟中央爭取，照顧好原住民族群。
縣長鍾東錦表示，大會眾人關注營養午餐，必須再一次感謝十八鄉鎮市長的配合，目前縣府將餐費提高到六十元，讓學生吃得更好、更營養，金額由縣府、公所各負擔一半，會中議員許櫻萍、楊明燁提到班導師、特教師等縣府會自行負擔，至於議員陳光軒提到的廚工部分會通盤檢討，針對調高薪水等方面將與主計、人事處討論，找尋最佳方式依法行政。
縣長鍾東錦另提到補助五億元缺口及人力缺乏的問題，目前因動保所急需用人，名額先給他們，其餘局處將統一統計補充人力，因為現在時代在進步，縣政業務分工更細，因此人力必須增加不然真的吃不消，現在縣府夥伴很辛苦，呼籲中央財劃法盡快朝野協商完成，讓苗栗縣有更多的彈性，還債及推動建設會同時併行，不債留子孫也會將錢花在刀口上推動地方建設，至於受影響的中央臨時派遣人力，請大家安心工作，原則上不會讓任何人沒工作。
