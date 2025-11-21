苗議會總質詢 縣長回應營養午餐補助讓孩子健康長大
▲苗議會總質詢縣長鍾東錦回應營養午餐每人補助三十元並將一餐的預算提高至六十元讓孩子健康長大。（記者江乾松攝）
苗栗縣議會昨二十一日進行總質詢議程，議員楊明燁、鄭碧玉、廖秀紅分別關心縣內農業、體育、治安、交通、觀光、社會福利等議題，由縣長鍾東錦率團隊逐一詳實答覆。針對營養午餐補助，縣長強調，縣府補助一半並與公所共同合作，為孩子提供營養均衡的午餐，讓孩子都能吃得好、吃得飽，健康成長茁壯。
議員楊明燁、鄭碧玉、廖秀紅關心各項民生議題，分別提出興建棒球場、社會住宅、治安、垃圾、犬舍取締、大矽谷推動方案、豬隻飼養、廚餘等問題，替鄉親爭取權益，監督各項計畫進度期程，讓各行各業鄉親都能有更好的生活環境。
針對學生營養午餐一案，縣長鍾東錦強調，預計明年下半年實施全縣營養午餐每人補助三十元，並將一餐的預算提高至六十元，剩下的金額與鄉鎮市公所合作補齊，目前由教育處規畫當中，除縣立學校也包含私立中學，平等照顧苗栗子弟。
縣長鍾東錦表示，苗栗縣十八鄉鎮市已有十一鄉鎮孩童營養午餐全免，部分鄉鎮市公所則補助十元或二十元，未來縣府將與公所合作，一餐六十元由縣府補助三十元，其餘由公所負擔妥處，讓全縣的同學都可以吃到免費的營養午餐，並藉由餐費的提高讓每位同學都能吃得好、吃得飽，更喜歡學校的營養午餐。
此外，楊明燁、鄭碧玉皆提到西山垃圾場焚燒問題，縣長鍾東錦強調，苗栗市公所不把垃圾送燒要節省經費不合理也不應這麼做，目前苗栗市長已答應編列預算處理垃圾堆置問題，縣府環保局也正盤查堆置木頭易燃物的場址，只要違法就開罰，不但要重罰還要移送法辦。
縣長鍾東錦表示，針對活化掩埋場，目前先從苗栗市著手，當時立委邱鎮軍當任苗栗市長時便與縣府達成共識，一起解決西山垃圾掩埋場的問題，除了盡快將易燃燒的垃圾處理掉以外，也將優化掩埋場，讓焚化爐的飛灰、底渣等固化物有地方放，這也是很重要的縣政之一，後續將十八鄉鎮市的掩埋場活化，同時做好最安全的措施。
廖秀紅議員關注豬隻飼養問題，餵養豬戶發聲。縣長回應，有關餿水、飼養問題，要由農業部政策確定以後縣府才能開始動作，苗栗縣豬隻僅5萬多隻，比起最大量的雲林縣有140多萬隻，苗栗數量相對較少，且中央也定以雲林、屏東、彰化需求為主，因此將來等中央確定政方向後，縣府定會全力配合，也請養豬協會努力，縣府重視業者心聲外，也要給鄉親最好的肉品。
其他人也在看
高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致
即時中心／高睿鴻報導太可惡了！高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。日前本案爆發後，清潔單位就已趕緊介入，著手清理環境；但讓人沒想到的是，昨（19）晚，該處竟又被發現大量的非法棄置物。高雄環保局於今（20）早證實，又是來自台南的垃圾，故推斷犯罪者為同一集團。據悉，昨晚環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，竟又發現大量非法廢棄物；並且，與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近。環保局隨即破袋檢驗，也判斷同樣是來自台南的垃圾；故目前判斷，應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。目前，高市府已報請橋頭地檢署指揮偵辦；另，環保局也立刻立即調派人力機具，漏夜清理該堆垃圾。對於月世界垃圾山事件，高雄市長陳其邁近日也表達震怒，透露本案已交由檢警全力偵辦中，一定嚴懲嚴辦。民進黨高雄立委賴瑞隆也相當火大，並於11月17日表示，他之後將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。高雄月世界又發現新垃圾山，環保隊漏夜挖掘。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致 更多民視新聞報導擁抱核能！311後首次 日本「柏崎刈羽核電廠」有望重啟高雄騎士深夜蛇行撞警車竟肇逃 遭逮後情緒激動辯身體不適又來！中國派22機艦擾台 13架次逾越海峽中線民視影音 ・ 1 天前
Toyota一車一樹凝聚全台車主，9年行動達成種下百萬棵樹里程碑
秉持對環境永續的長期承諾，和泰汽車Toyota以實際行動落實企業社會責任，持續推動邁向碳中和的目標。自 2017年起推動「一車一樹」植樹計畫，九年來堅持不懈，攜手車主與慈心基金會共同守護台灣海岸線，於全台16縣市及離島3縣市累計種下100萬棵樹木，預計將減少約4.2萬公噸二氧化碳排放，相當於110座大安森林公園的年吸碳量。為慶祝達成百萬棵的里程碑，11月15日於新北金山中角灣舉辦「一車一樹100萬棵植樹達成紀念活動」，邀請藝人禾羽擔任植樹大使，與近250位志工共同種下兩千株原生種林投，為海岸線再添綠意，不僅有助吸碳與水土保持，更象徵持續以行動實踐ESG承諾，守護台灣的綠色未來。地球黃金線 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 8 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 5 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信兄弟莎菈現身WPBL選秀 第3輪中選可能挑戰女子職棒
女子職棒聯盟（WPBL）公布最新選秀名單，中信兄弟外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）出現在榜單上，並在第三輪第10順位獲得指名，可能將展開新的職業生涯。鏡報 ・ 4 小時前