苗議會總質詢 縣長強調二0二七台灣燈會在苗栗要讓全台刮目相看

苗栗縣議會昨二十六日進行總質詢議程，議員徐功凡、羅貴星、陳春暖分別關心縣內交通、農業、水利、醫療、觀光、社福、勞工等議題，由縣長鍾東錦率團隊逐一詳實答覆。針對二0二七台灣燈會將於苗栗登場，縣長鍾東錦強調縣府各局處已動起來，會更加努力把該做的事情做好，計畫廣邀國外客家鄉親、企業家來苗栗欣賞燈會，希望結合公所、農會以及中央資源一起努力，讓苗栗被全台灣看見。

縣議員徐功凡、羅貴星、陳春暖關心各項民生議題，分別提出人本交通、工業用地、勞工、教育資源、關懷據點、綠鬣蜥、土牛溪、台灣燈會、學校監視系統、農產品行銷、卓蘭觀光亮點、親子公園、公托、醫療、智慧農業、電動車、YouBike等問題，替鄉親爭取權益。

徐功凡提到中石化頭份廠近期宣布CPL二線與尼龍粒工廠停產除役，擔心員工、用地及未來產業配置問題。縣長回應，縣府很早就與中石化接洽，能協助的地方定會全力以赴，且不管新的產線等問題，經濟部也已介入與縣府、中石化做更好的討論，縣府持續關注石化產業相關發展。

縣長另針對徐功凡質詢通學步道、人本交通相關議題回應。縣長表示，學生的通學、行人安全非常重要，希望大家能盡量配合，縣府也會盡量補足鄉親權益受損問題，而苗栗市剛開始施作通學步道也有很大的反對聲浪，但做完後大家很滿意掌聲；頭份中央路也要感謝前縣長徐耀昌的堅持，現在甚至成為全國標竿。

縣長鍾東錦向通學步道附近的住家、商家喊話，「不要怕改變，改變只會更好，絕對是越變越好。」請大家放心，縣府的規畫一定不是一意孤行，而是一定會請專家來做最詳盡的評估規畫，屆時開說明會也請鄉親冷靜聆聽、用智慧去評估。縣長強調若要他來主持會議也願意到場，縣府會提出對鄉親最有利的政策，大家共同討論把事情做好，讓大家感到苗栗是好客的縣市，來到苗栗可以有個安全的行走空間。

羅貴星關注二0二七年台灣燈會將於苗栗舉辦的各項細節及經費運用。縣長表示，目前各局處已分配好工作，由秘書長每個月召開會議，他每三個月主持一次掌握進度，除縣府全局處動起來以外，也希望公所、農會一起投入，藉由燈會盛事將苗栗農產、觀光特色推廣出去，更希望中央的資源能夠挹注更多，屆時將邀請世界各地的客家商會來到台灣欣賞燈會，除了將有國際特色以外也會融入苗栗客家大縣的本色，藉由燈會讓苗栗被全台灣看見，更讓全國刮目相看。

陳春暖則為卓蘭鄉親爭取福利，縣長回應，第六選區地廣人稀，地方建設評估人口比例規畫最妥善的方案，以免設立了又沒人使用造成資源浪費，而YouBike已由交工處團隊合併大湖、卓蘭一起考量設點，讓鄉親使用起來更方便，親子公園則希望卓蘭鎮公所一起努力，加速土地取得相關流程，屆時再用在地特色水果等元素詳細規畫，讓孩子有安全合適的地方活動。