苗議會通過總預算301.9億元

苗栗縣議會召開定期會昨（十）日進行二、三讀會，苗栗縣政府明年度歲出刪減一三五○萬元，通過三○一億九千九百四十二萬九千元歲出預算，苗栗縣長鍾東錦表示，議會審預算相當嚴實，感謝議會通過預算，讓縣政得以順利推動，縣府各局處也定會依照各自年度計畫把該做的事情做好，讓鄉親得到應有的福利。

苗栗縣政府編列一一五年度苗栗縣總預算，歲入預算三○四億四二九二萬九千元、歲出預算三○二億九九四二萬九千元整、債務之舉借八十四億七千萬元整、債務之償還八十七億元整，經議會審查會聯席會議決議共刪減一千三百五十萬元經費，昨（十）日通過歲出預算為三○一億九千九百四十二萬九千

針對原民預算問題，縣長回應，編列時已增加預算，縣府增加四千多萬元，但中央一下刪減六千多萬元，原因在於縣府先編預算後補助款才會下來，如此一來造成了落差，而總預算都有增加，縣府對於推廣原民文化、原民福利等方面相當重視，雖帳面上數字沒增加，但到最後決算的時候，承諾至少會增加一千萬元，把該有的事情做好外，他們應有的福利、原民地區該有的建設都不能缺少，團隊會持續努力跟中央爭取，照顧好原住民族群。

縣長鍾東錦表示，大會眾人關注營養午餐，必須再一次感謝十八鄉鎮市長的配合，目前縣府將餐費提高到六十元，讓學生吃得更好、更營養，金額由縣府、公所各負擔一半，會中議員許櫻萍、楊明燁提到班導師、特教師等縣府會自行負擔，至於議員陳光軒提到的廚工部分會通盤檢討，針對調高薪水等方面將與主計、人事處討論，找尋最佳方式依法行政。