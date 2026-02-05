苗郵揮毫贈春聯關愛社區

苗栗郵局辦理一一五「郵心相連‧傳愛永續-新春揮毫贈春聯」關愛社區活動！



（記者江乾松攝）

（記者江乾松攝）

為迎接新春丙午馬年，並感謝民眾長期以來對郵政服務的支持與愛護，苗栗郵局特別於農曆春節前夕在苗栗中苗郵局營業廳舉辦「郵心相連‧傳愛永續‧新春揮毫贈春聯」關愛社區活動，邀請社區民眾共襄盛舉，免費索取賀年春聯，提前感受濃厚年節氣氛，當日亦同步辦理防制詐騙宣導，透過有獎問答及實例分享方式，加深民眾對常見詐騙手法的認識，提升自我防護意識。

新到任的苗栗郵局局長吳振斌表示，春節張貼春聯為我國重要傳統習俗，象徵除舊布新、迎向嶄新的一年。本次特別邀請苗栗在地書法名師謝鴻卿老師及謝英芳老師親臨現場揮毫，將書法藝術融入節慶活動中，讓民眾在領取春聯的同時，也能近距離欣賞傳統書法之美。

吳振斌局長進一步指出，苗栗郵局長期關注地方需求，未來將持續結合節慶及公益主題，辦理多元社區關懷活動，善盡企業社會責任，與鄉親共同打造溫暖、安心的生活環境，苗栗郵局亦藉此向所有民眾拜早年，祝福大家新的一年「馬到成功、好運連連、萬事如意」。