苗郵贈苗榮處養生膳食禮盒

苗栗郵局辦理「郵心相連‧傳愛永續」關懷獨居長者公益活動。（記者江乾松攝）

苗栗郵局為落實企業社會責任，關懷在地獨居長者，特別於昨（二十二）日農曆春節前夕，辦理一一五年「郵心相連‧傳愛永續」關懷獨居長者公益活動，由局長吳振斌局長精心挑選一百份i郵購養生膳食禮盒，與苗栗縣榮民服務處配合，致贈給轄區內需照顧的獨居榮民、榮眷長者，以表達苗栗郵局滿滿的關懷之意。捐贈儀式簡單隆重，由榮民服務處陳立中處長代表接受。陳立中處長並回贈感謝狀，感謝苗栗郵局發揮愛心回饋社會。

苗栗郵局吳振斌局長致詞，感謝陳立中處長和榮服處全體同仁及愛心社工熱情參與，苗栗郵局全體同仁不論投遞郵件或辦理存提款、匯款等業務，皆能主動關心轄區內獨居長者生活與健康狀況外，更秉持取之於社會，感恩回饋社會理念，關懷所有獨居長者。

苗栗榮民服務處陳立中處長致詞，特別感謝苗栗郵局吳振斌局長善用郵政資源，關心高齡獨居榮民（眷）和善盡社會責任。