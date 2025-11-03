苗醫師公會慶醫師節 副縣長表揚22位醫師

苗栗縣醫師公會日昨在頭份尚順君樂飯店四樓星輝廳舉辦醫師節慶祝餐會，會中並頒獎表揚在苗栗縣服務滿三十至五十年的二十二位醫師。副縣長邱俐俐中午蒞會向守護鄉親健康的醫師們致意，感謝他們面對疫情衝擊、長照推動與偏鄉醫療的挑戰，始終堅守第一線，成為鄉親最堅強的後盾，讓苗栗的醫療更有溫度、更令人安心。

包括醫師公會理事長陳晟康、苗栗縣中醫師公會理事長古濱源、苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均、苗栗縣律師公會理事長李秋峰、台灣省會計室公會副理事長戴柏凱中午都出席與縣內醫師餐敘。副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍及縣府衛生局長楊文志、副局長莊素玲也率衛生局所有科長及主任到場祝賀。

廣告 廣告

會中也特別頒獎表揚在苗栗縣服務滿三十至五十年的二十二位醫師，其中服務滿五十年的徐新勳、劉士桐兩位醫師上台受獎時，獲得最熱烈的掌聲。

代表發言的徐新勳醫師說，他已經跟劉士桐醫師約定好，兩人都不退休，要為苗栗鄉親繼續看診六十年、七十年，一直走下去。徐醫師的一番話相當令人感佩，也讓在場貴賓無不動容。

副縣長邱俐俐表示，醫師們總是用他們的日常陪伴病人度過很多的無常，總能用耐心陪著病人面對身體的病痛和心中對未知的恐懼。她特別感謝醫師們的奉獻和對整體醫療品質提升的付出，尤其在偏鄉都能看見白袍的身影，讓偏遠的鄉鎮角落也不孤單，一直守護著鄉親的健康。