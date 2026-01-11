苗醫整篩 一條龍定點式服務

癌症已連續四十三年蟬聯國人十大死因之首，為加強守護偏鄉鄉親健康，苗栗縣衛生局結合大湖鄉衛生所與衛生福利部苗栗醫院醫療團隊在大湖鄉明湖村活動中心，舉辦二○二六年首場大型免費整合性健康篩檢活動。為了鼓勵民眾參與，還有提供豐富宣導品，歡迎鄉親踴躍參加。

衛福部苗栗醫院院長徐國芳表示，預防勝於治療，透過定期健康檢查與早期篩檢，可及早發現疾病與潛在風險，把握黃金治療期。他指出，大湖鄉以農業為主，民眾常因忙於農務而忽略身體警訊，然而健康是人生最大的財富，也是給家人最好的禮物，因此今年苗醫首場篩檢活動在大湖鄉辦理，加強守護鄉親的健康。

徐國芳院長強調，許多癌症與慢性病在早期並無明顯症狀，唯有透過篩檢才能及時發現、及早介入，不僅守護自身健康，也能減輕家庭負擔。徐院長呼籲民眾養成定期篩檢的好習慣，並搭配均衡飲食與規律運動，從日常生活做起，守護全家幸福。

本次活動採「一條龍」定點式服務，醫療團隊直接進駐社區，讓民眾免去舟車勞頓即可完成多項檢查。活動特別邀請苗栗醫院婦產科陳醫師到場，提供子宮頸癌（HPV）篩檢服務，鼓勵女性朋友定期檢查、及早防治。篩檢項目相當多元，包括成人健康檢查，涵蓋三十歲以上成人預防保健，以及三十九歲至七十九歲民眾終身一次的免費B、C型肝炎檢查；四大癌症篩檢則包含子宮頸癌、乳癌（乳房攝影）、大腸直腸癌（糞便潛血）及口腔癌篩檢。此外，現場也提供長者多功能評估服務，如營養與心理健康評估、免費X光檢查及戒菸衛教等貼心加值項目。