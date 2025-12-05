苗鐵道文化再生 伙車站聯盟成軍

苗栗首次串聯竹南、造橋、苗栗、銅鑼火車站民間自主共組文化行動聯盟，五日正式組成苗栗第一個民間鐵道合作網絡「伙車站聯盟」。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗首次串聯竹南、造橋、苗栗、銅鑼火車站民間自主共組文化行動聯盟，五日正式組成苗栗第一個民間鐵道合作網絡「伙車站聯盟」，青年把鐵道點亮，串起四站文化行動，「伙車站聯盟」是一個開始，也是苗栗鐵道文化再生的新起點。

苗栗鐵道橫跨山線與海線，擁有日治宿舍群、百年產業、老車站與市場街區等獨特文化資產。然而因交通習慣改變，許多站點長期成為「通過的地方」。縣府希望透過青年視角，把鐵道重新變成「看得見人、走得進故事」的文化軸線，於是啟動了今年的「鐵道文化資產OPEN」行動。

由教育部青年發展署與苗栗縣政府勞工及青年發展處指導，「竹南中山一六八」推動的「伙車站聯盟：苗栗鐵道文化資產OPEN」行動計畫，從 十一 月啟動至今，橫跨四個站點，歷時近兩個月，以「講座Ｘ走讀Ｘ青年提案Ｘ聯盟簽署」完整串起鐵道沿線的文化脈絡。是苗栗首次由青年與地方團隊作為主體，從文化資產視野出發，重新想像鐵道沿線的可能性。

苗栗縣勞工及青年發展處蔡貴香副處長、臺鐵台鐵中區營運處李兆平副處長、台灣地方創生基金會董事長陳美伶，以「見證者」身分出席，支持青年力量，也肯定這項由下而上形成的文化行動。

當青年走進地方，空間就亮了；當地方願意合作，鐵道就活了；當人被串連起來，文化就開始向前走。明天之後，苗栗鐵道沿線將不再只是「經過的地方」，而是「可以停下來的地方」、「值得留下來的地方」。