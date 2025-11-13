苗音樂廉想創作歌曲頒獎

苗縣府第二屆音樂廉想創作歌曲頒獎典禮金獎五萬元透過音樂深入校園倡導廉潔。（記者江乾松攝）

苗栗縣政風處昨（十三）日上午在縣府四○一會議室舉辦第二屆「音樂廉想」創作歌曲頒獎典禮，縣府秘書長陳斌山期盼透過音樂創作倡導廉潔核心價值，讓誠信理念深入校園、融入生活。

苗栗縣政風處為深化廉潔教育，去年辦理首屆音樂廉想創作歌曲徵選比賽，受到熱烈迴，今年繼續舉辦第二屆創作歌曲競賽，藉以激發青年學子創意，創作倡導廉潔的流行歌曲。

今年音樂廉想創作歌曲徵選比賽，吸引許多青年學子組團參賽，他們在老師、家長的支持下，利用課餘時間作詞、作曲與練習，展現對音樂與廉潔教育的熱忱，經過評審後，甄選出金獎、銀獎、銅獎各一首及佳作五首的創作歌曲獲獎學生。

昨天上午在縣府四○一會議室舉辦的第二屆音樂廉想創作歌曲頒獎典禮，縣府秘書長陳斌山與政風處長李炳輝、主計處長顏香儒、稅務局長蔡佳慧、造橋鄉公所機要秘書張士誠等人共同頒發榮獲金、銀、銅獎及佳作的同學獎狀、獎金，並由獲得金、銀、銅獎的同學分別演唱他們的創作歌曲。

獲獎同學：金獎：李龍、楊凱翔、賴心瀅「真心的方向」；銀獎：邱薏安「光在心上走」；銅獎：?智中「Justice」；佳作：趙子翔「正義的代價」，邱苡澄、田克裘「Utopia！！」，黃怡瑄「再見，曾經」、「致黑暗的自己」，柯郁欣、蕭子頡、林佩蓁、鄭祥文、王紹安「迷霧」。