苗食農教育與創意茶飲放異彩 鍾東錦表揚
苗栗縣近來在農業發展又屢創佳績！不僅出現首位通過農業部認證的食農教育師資人員，還有十四人取得農業部食農教育專業人員認證；另在國際茶賽及創意茶飲、短視頻競賽，亦捷報連連。縣長鍾東錦昨（十八）日接見表揚這些在國內和國際舞台大放異彩的優秀農政人員和農友，肯定他們卓越的表現。
縣長鍾東錦昨日接見致賀人員，在食農教育表現優異的分別有師資及專業人員，其中，苗栗縣農會主任廖美淑是縣內首位通過農業部認證食農教育師資人員；另有十四位來自農政單位人員和農友，包括農改場古金台、公館農友曹富雄二人，農會單位則有三義謝金、後龍張馨鎂、頭份鄭智仁、公館徐志鈞、苑裡李忠祐、苗栗傅靖方，獅潭王佳苓、三義鄉彭廣恩、縣農會葉惠仙、南庄翁茂權、銅鑼劉珮筠、苑裡康美琪等十二人，獲食農教育專業人員認證。
在今年舉辦的第二屆全國創意茶飲調製競賽中，公館農會的張怡文、吳雨蓁及劉鈺心榮獲季軍，展現苗栗農產業技術在傳承的同時，還注入新意與巧思，她們調製出公館特色飲品「紅棗鮮奶茶」。另有通霄農會的林玉珊、李心妤及邱偉玲，在中華民國農會主辦的一一四年家政影響力第二屆創意短視頻徵件大賽中，贏得金獎殊榮，以「你再偷吃我就煮豆油」作品，用幽默、創新手法鼓勵長輩活到老學到老，翻轉大眾對高齡者的刻板印象。
