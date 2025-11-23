「苗一一四年福利社區化旗艦型計畫期末成果展」 肯定社區合作能量

苗栗縣後龍水尾社區活動中心昨二十三日上午舉辦「一一四年福利社區化旗艦型計畫期末成果展」。副縣長邱俐俐偕同社會處社會行政科長許淑華、議長機要秘書李文星、議員鄭秋風、林寶珠以及後龍鎮長謝清輝等各界代表、評審老師及鄉親共同見證社區合作的成果，她表示，水尾社區作為領航社區，結合南龍、校椅、新民、復興等協力社區，跨越海口與山邊，融合閩南、客家及原住民族群的特色，展現多元共融的力量（見圖）。

副縣長邱俐俐表示，今年的旗艦型計畫獲得衛福部、縣府及鎮公所共計一二三萬元支持，推動失智守護、青銀共創、文化傳承、庶民健身等多面向服務，展現社區合作的力量。她進一步指出，水尾社區從日常照顧到文化行動展現成熟能量，協力社區也以各自特色加入，形成穩固的支持網絡。縣府將持續與社區攜手，打造宜居、永續的苗栗，讓長輩安心、世代共好。

副縣長邱俐俐表示，面對高齡化的挑戰，縣府持續以「培力、服務、永續」為方向，強化社區能力。目前全縣已有二三0個社區照顧關懷據點，並透過青銀共學、志工培訓、防災強化與數位學習，讓每一個社區都更具韌性。因為最好的照顧，往往就在自己家門口。她最後感謝所有在社區守望相助的夥伴，並期盼成果展不僅是累積，更是下一段路的開始。