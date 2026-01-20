苗140線苑裡段拓寬動土 優化聯絡國道3號路網

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣140線苑裡段拓寬工程今天動土，縣府交通工務處指出，拓寬路段有助紓解平日上下班及假日觀光交通壅塞，並優化聯絡國道3號行車動線，工程預計116年底完工。

苗栗縣道140是橫貫苗栗縣最南端重要公路，西起苑裡鎮台61線西濱快速道路口，東至卓蘭鎮白布帆地區與台3線交會，串聯苑裡、三義、卓蘭3鄉鎮，有苗栗「南橫」之稱；其中，苑裡段為通往苑裡市區及台中市大甲幼獅產業園區重要道路，也是苑裡居民上下班及往返台中生活圈主要通道。

縣府交通工務處今天舉辦「140線2K+870至5K+470道路拓寬工程」動土典禮。交工處長古明弘指出，拓寬路段的原有路幅無法負荷平日上下班尖峰壅塞，且每逢假期人流車潮交通量龐大，常有回堵現象，地方爭取拓寬改善道路瓶頸。

交工處表示，經交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫，補助逾新台幣3億元、總工程經費4億8500萬餘元辦理拓寬，工程範圍自縣道140線2K+870（苗47-1）至5K+470（國道3號苑裡交流道），全長約2600公尺；未來拓寬完成，雙向將各有2至3個車道，兩側並配置人行道。

交工處指出，工程預計116年12月完工，完工後有助優化聯絡國道3號行車動線，紓解通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區塞車情形，提升整體路網行車效率，增進苑裡地區產業及觀光發展。（編輯：吳素柔）1150120