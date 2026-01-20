苗140線道拓寬 預計明年底竣工

苗140線與國道3號苑裡交流道交匯處近年車流量激增，加上附近有幼獅工業區，苗140線道往西方向經常出現壅堵。縣長鍾東錦上任後全力爭取中央補助經費拓寬，20日上午由鍾東錦等舉行動工典禮，未來將南北兩線各拓寬增加1個車道，形成不平衡式的5線車道配置，預計116年底完工。

苗140線道是聯接卓蘭鎮、三義鄉至苑裡鎮的最主要幹道，並與國道3號苑裡交流道交匯，是卓蘭鎮、三義鄉及苑裡鎮銜接國道3號的唯一幹道，由於近年來苑裡交流道出入車流量快速增加，加上附近有幼獅工業區，原有3車道不敷使用，尤其每逢周休二日，因交流道旁恰有知名肉干店吸引大量人車消費，車流壅堵現象嚴重，鍾東錦上任後全力爭取公路局補助拓寬。

本計畫經交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設6年計畫」，核定總經費新台幣3億6137.4萬元，其中中央款3億餘元，地方配合款5420萬元，工程設計期間經歷營建物價上揚，除核定總經費，苗栗縣政府追加挹注經費9325萬元，以工程總經費4億8562.4萬元展開拓寬相關工程。

縣府交工處指出，苗140拓寬範圍從140線2K+870至5K+470，全長約2600公尺，將現有路寬從12公尺拓寬到15公尺，其中大部分路段為雙向各1車道，未來拓寬完成，雙向將各有2至3個車道，共計4至5個車道，兩側並配置人行道，道路總寬度20公尺。

交工處指出，道路拓寬後預期能提升行車品質、提高道路服務水準、強化路網結構，減緩當地長期塞車之苦，並增進地方區域發展。工程預計116年12月完工，可優化聯絡國道3號的行車動線，提升整體路網行車效率，增進苑裡地區產業及觀光發展。