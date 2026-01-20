苗140線道路拓寬 動土 估今年12月完工

苗一四○線2K+870~5K+470道路拓寬工程二十日動土施工，預定一一六年十二月完工。縣長鍾東錦表示，拓寬路段緊鄰台中幼獅工業區，是台中市政府與苗栗縣政府一起合作的一條道路，加上美光電將進駐銅鑼科學園區，工程完工後將可優化聯絡國道3號的行車動線，紓解通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區塞車情形，對推動科技產業或發展傳統產業及觀光都有莫大助益。

苗栗縣縣政府交通工務處指出，縣道苗一四○線行經國道三號苑裡交流道，且是通往苑裡市區及大甲幼獅產業園區重要道路，由於路幅寬度無法負荷平日上下班人潮，且每逢假期人流車潮，使得交通量龐大，不分平日、假日常會有回堵現象。交工處表示，本計畫經交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)六年計畫(一一一~一一六年)」辦理，核定總經費新台幣三億六千一百三十七四千元(中央款三億零七百一十六萬八千元、地方配合款五千四百二十萬六千元)。後因工程設計期間經歷營建物價上揚，除核定總經費，縣府也挹注經費九千三百二十五萬元(工程費五千四百萬元、用地費三千九百二十五萬元)，工程總經費四億八千五百六十二四千元(工程費三億八千九百九十六三千元（含代辦工程費三千一百萬元）、用地費七千五百萬元、配合台電特高壓電桿下地工程二千零六十六萬一千元)。

動土典禮在苑裡交流道旁垂坤食品第二停車場舉行，縣長鍾東錦、縣府交通工務處長古明弘、台中市政府副秘書長林育鴻、立委陳超明、苑裡鎮長劉育育、地區議員等人共同動鏟，並率民眾焚香祝禱施工順利，地方也帶來精彩祥獅獻瑞表演熱鬧慶祝（見圖）。

苗栗縣政府交通工務處長古明弘簡報指出，本計畫範圍從縣道苗一四○線2K+870(苗47-1)至5K+470(國3苑裡交流道)，全長約二千六百公尺，現有路寬約十二公尺到十五公尺，其中大部分路段為雙向各一車道，未來拓寬完成，雙向將各有二~三個車道，共計四~五個車道，兩側並配置人行道，道路總寬度二十m，道路拓寬後預期能提升行車品質、提高道路服務水準、預計於一一六年十二月完工。工程完工通車後可優化聯絡國道三號之行車動線，提升整體路網行車效率，增進苑裡地區產業及觀光發展。