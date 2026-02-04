苗31歲警頭被砍兩洞住加護 警市場開槍遭質疑

31歲朱姓員警遭到砍傷。（圖／東森新聞）





苗栗南苗市場這起案件，遭到砍傷的31歲朱姓員警，跟鍾姓嫌犯扭打時，頭部被砍中2刀，傷口各有7和10公分長，醫院診斷後發現有顱骨骨裂，已住進加護病房觀察中，當下另名員警就是因為看到同仁受傷，情急之下，才會近距離就朝嫌犯開2槍，但在人來人往的市場裡，子彈不長眼，流彈誤傷幫忙壓制的羅姓民眾，還好兩人送醫後，都沒有生命危險。

遭到砍傷的朱姓員警，頭部鮮血直流，一旁民眾幫他止血，還有人趕緊遞上衛生紙，一旁就是砍傷員警的嫌犯，他中彈後被壓制，躺在擔架上，另外還有一位，被流彈擊中手掌的熱心民眾，三人全被送往醫院急救。

廣告 廣告

醫師周國志：「員警左額頭有一個7公分的傷口，在頭頂有一個10公分的撕裂傷，出血量我們大概估算，有500到1000cc，我們做完緊急縫合處置之後，有幫警員去做一個電腦斷層，發現有局部的顱骨有骨裂的現象。」

受傷的31歲朱姓員警，頭上包著紗布，躺在病床上，當時他和另一名員警接到報案，趕到市場，嫌犯被噴灑辣椒水後，突然持刀衝過來朝他攻擊，朱姓員警往後退不小心摔倒，結果遭到砍傷，民眾見狀紛紛上前要幫忙壓制，另一名員警情急下，只能近距離朝嫌犯開槍，沒想到流彈誤傷羅姓民眾手掌。

目擊民眾：「警察看到退後退後，結果跌倒，跌倒他（嫌犯）就把他（員警）殺下去，跌倒他就拿刀殺警察，殺兩刀還是三刀。」

鍾姓男子被見義勇為的民眾，壓制在地之後，追隨在後的員警跟上，朝著他的背部射擊了2槍，因為距離相當近，所以流彈也誤傷了見義勇為的羅姓男子。

事發後市長余文忠和警局同仁，都趕來關心慰問，朱姓員警意識清楚，不過還是要轉到加護病房觀察。

記者vs.目擊民眾：「一定會先開槍的呀，他（警察）壓著那男的，是正面被壓還是背面被壓，背面啦背面被壓，然後警察就這樣抵在他身上開槍，就這樣開的呀。」

還好見義勇為的羅姓民眾也沒有生命危險，但在人潮眾多的市場，發生持刀隨機攻擊，要不是熱心民眾幫忙壓制，員警及時開槍，恐怕會釀成更大的傷亡。

更多東森新聞報導

黑幫為討2700萬債！送「新貴派花生口味」恐嚇吃子彈

伊朗官媒釋出暗殺威脅 嗆川普「這次子彈不會射偏」

7.0地震=16顆原子彈！專家揭「先上下、後左右」原因

