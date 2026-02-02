苗52線山道驚魂對撞 2車車頭全毀釀4傷

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮通往鯉魚潭水庫的苗52線，昨(1)日下午發生汽車跨越雙黃線與對向汽車對撞的車禍，2車車頭皆嚴重毀損，4人送醫救治，無生命危險。警方調查，雙方駕駛皆無酒駕情形，呼籲民眾駕車行駛山區道路，注意行車速度及路況，維護自身與其他用路人生命財產安全。

苗栗縣大湖警分局今天表示，分局卓蘭分駐所於1日下午4點33分許獲報在卓蘭鎮苗52線507高地附近路段有自小客車交通事故，兩車駕駛與乘客共計4人皆受傷送醫，員警到場處置並管制疏導交通。

廣告 廣告

警方初步調查，35歲徐姓男子駕駛藍色轎車，搭載2名友人，由苗52線往鯉魚潭水庫行駛，行經約507高地附近一處下坡彎道路段時，車輛越雙黃線至對向車道，與對向50歲鄧姓女子駕駛的銀色轎車迎頭對撞。

警方指出，撞擊力道致使2車車頭皆嚴重毀損，2車駕駛與乘客等4人也因撞擊後身體疼痛，但都意識清楚，經救護人員送醫治療後，無生命危險。

警方表示，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，然徐男駕車跨越雙黃線違規部分，將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項3款製單舉發，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細事故原因尚待調查釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

從高雄到雲林遊玩遇劫！兩車對撞5人緊急送醫

基隆天雨翻車現場 轎車四輪朝天波及路旁2車

台南機車掉落排水溝渠 騎士脫困後送醫急救不治

首例！為1隻綠鬣蜥250元獎金 他觸電淪火球2度灼傷恐面臨賠償

