「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

台北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，前民眾黨主席柯文哲在「松信區夥伴見面會」上批評此舉是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，更稱「生生喝鮮奶」政策是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」。國民黨台北市議員秦慧珠今（19）日痛批柯文哲尖酸、苛薄、不厚道，站在藍白合的角度更是不識大體，認為柯文哲會是未來藍白合最大的絆腳石。

國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／中天新聞）

蔣萬安19日出席與信義區里長座談時受訪回應柯文哲的說法表示，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他強調台北市的生活成本高，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，透過營養午餐免費政策希望確保孩子吃得營養，也減輕這些孩子家庭的經濟負擔。

秦慧珠怒轟柯文哲的話非常尖酸、苛薄、不厚道，而且站在藍白同陣營的角度也不識大體。她指出，民眾黨其他縣市首長、候選人都以蔣萬安的政策為範本搶先要做，質疑柯文哲難道要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？要把將營養午餐免費做政見的候選人撤銷提名嗎？秦慧珠批評「柯文哲做不到，就是耍嘴皮子」，連自家的候選人都不支持前黨主席的政見、政策跟隨意的批評，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安」。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

秦慧珠強調今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」，尤其不要講大罷免是所有的人要救柯文哲。她強調大家是基於理念反對民進黨發起大罷免不正當、不正確，在政治判斷上、在行政資源上的浪費，而不是為了柯文哲。

秦慧珠質疑，難道去投大罷免一票的人都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪，要去救柯嗎？她認為柯文哲這樣的推論未免太自大，「我們完全無法接受」，請柯文哲不要再胡說八道。

