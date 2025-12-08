若三讀通過中天在行政訴訟確定前復台？ NCC：會依法行政

立法院交通委員會今（8日）開會排審《衛星廣播電視法》部分條文修正草案。有立委提問，若立院三讀通過修正，中天新聞台可以在訴訟確定前恢復原先電視頻道、即復台的話，國家通訊傳播委員會（NCC）會尊重立法院的決議嗎？NCC代理主委陳崇樹兩度表示「會依法行政」，會依照通過了的律來處理。

國民黨立委洪孟楷（左）、NCC代理主委陳崇樹。（中天新聞）

立法院院會上週通過《衛星廣播電視法》修正案逕付二讀，但包括國民黨立委、民眾黨、民進黨立委都有提出「衛廣法」部分條文修正草案，因此交通委員會排定議程，邀請NCC代理主委陳崇樹等相關官員出席接受詢答。

廣告 廣告

身兼交通委員會召委的洪孟楷質詢時表示，新聞自由雖屬於制度性保障，但也不能無限上綱；政府雖能在一定的範圍管理與規範媒體，可是不得從根本上破壞媒體制度的存在或是多元性。也就是說，該處罰就要處罰，例如罰多少錢，但絕對不是說從根本上面來破壞媒體制度，讓該台直接言論消失。

洪孟楷說，即便在立法院裡有很多不同的意見，或者說講的話也不一定中聽、不一定能夠接受；但只要沒有違反法令、沒有污衊，甚至沒有相關的言語羞辱，其實那就是意見表達；你不能因為不喜歡聽到這個意見就要求對方閉嘴，甚至直接把對方的喉嚨封起來、膠布給貼起來、不讓發聲。

陳崇樹表示，現行一些法定、法律規範，如果說觸及到，必須要它自己承擔的部分，那依法行政的機關，其實也必須要依法來行政處理。

洪孟楷指出，過去司法訴訟已經有看到了，不管是中天新聞台或說相關的部分，其實真的不需要因為政黨立場而有雙重標準。所以想請教，許多修法版本裡面都有提到，如果說將來真的三讀通過，中天新聞台可以在訴訟確定前，恢復原先電視頻道、即復台，NCC會尊重立法院的決議，並且讓後續的程序繼續進行嗎？

立法院交通委員會。（中天新聞）

陳崇樹回答，在立法修正通過前，NCC表達的意見就是今天的報告；如果立法通過的話，行政機關都是依法行政，NCC當然會依照通過了法律來處理。

洪孟楷追問，現在行政院把很多立法院通過的法案，即便是三讀通過的法案都置之不理，包括軍人加薪，甚至還獨樹一格，創制一個民主國家沒有看過的，就是所要釋憲通過之後才來處理。代理主委剛已表明立場，只要立法院三讀通過的法案，NCC就應該依法處理，不會採取釋憲的方式嘛！因為NCC是獨立自主的機關，不受任何上面長官的壓力，對吧？

陳崇樹回答，一般的情況當然是依法處理，依法行政、依法處理。但是目前的法規架構，如果賦予相關單位有針對法令相關的一些救濟程序，相信它踐行這個程序也是依法行政。

洪孟楷質疑陳崇樹兩分鐘前跟兩分鐘後的態度完全不一樣？因為NCC是獨立機關，所以才會特別提出質詢，要求說明NCC到底有沒有風骨？有沒專業？有沒有獨立性？而不是看上面辦事。他覺得最遺憾的地方，就是從過去到現在，為什麼NCC讓人家沒有辦法接受？或者說國人普遍信賴不夠？就是因為每一次都覺得NCC有上面的壓力啊！

對此，陳崇樹否認態度前後不一，他強調一般情況之下，NCC當然依法行政，但NCC是二級獨立機關；且相關權責不在NCC。但如果這個法律、這個辦法修正通過，假設最終定案下來，NCC當然是依照這個通過的法律、依法執行。

延伸閱讀

道歉後繼續參選高雄市長？賴瑞隆：未來持續在政治路上全力以赴

賴瑞隆道歉沒用？名醫直接斷言：高雄市長之路已經夢碎

影/賴瑞隆道歉止血太晚了！馬德曝原因：犯3大錯