若不副署遭提不信任案 卓揆：畢生的民主勳章





行政院長卓榮泰今宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，並以強烈措辭說明立場。他直言，若因此遭到國會提出不信任案，「那將會是我畢生的民主勳章」，強調自己願意承擔政治後果，也不會因此退讓。

卓榮泰表示，行政院過去將近七個月，已多次嘗試與立法院溝通協調，無論是在公開場合或私下接觸，皆希望提出解決方案，避免制度性對立。他說，行政院「很少主動、公開地跟立法院做任何不必要的對立」，即使在立法院總質詢中，也只是依法回應質詢。

廣告 廣告

他指出，行政院曾多次拜會立法院院長及各黨團，「我們想提出的就是各種解決之道」，但從協調、承諾到後續工作，至今沒有一項獲得落實。即便與立法院長韓國瑜談妥的後續處理，也未能如期推動，最終甚至在既定時程之前，立法院突然推動財劃法修法，讓行政院措手不及。

卓榮泰說，這樣的過程讓他「深感無奈」，也讓行政院不得不正視憲政運作的問題。他指出，當立法院在缺乏實質制衡與救濟機制的情況下，快速推動爭議法案，行政權將一再被削弱，長期下去，五院體制恐形同虛設。

針對外界質疑行政院不副署是「行政權獨裁」，卓榮泰反駁表示，真正的獨裁是「一個人或一個機關，做了任何決定之後，沒有人可以制衡，沒有方式可以救濟」。他指出，行政院提出不副署後，立法院仍可依法提出不信任案，這正是憲法設計的制衡機制。

卓榮泰強調，不副署本身是憲法賦予行政院長的救濟權利，與國會的不信任案屬於對等的憲政工具。他表示，若因行使這項權利而遭到不信任案挑戰，自己願意坦然承擔，「如果我被一個我認為是毀憲亂政的國會提出倒戈不信任，那將會是我畢生的民主勳章。」

更多東森新聞報導

憲政史首例！卓榮泰動用「拒副署權」擋財劃法 直球對決立法院

國政茶敘「缺韓國瑜！藍：政院」「不副署」毀憲 綠：可倒閣

卓榮泰細數立法院「7次違憲」：逼行政院舉債5600億！

