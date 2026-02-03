若不選擇連任議長 謝典霖：我爸會讓我有別的選擇嗎？

彰化議長謝典霖開箱其溪州豪宅強調，家裡真正決定權在爸爸謝新隆。謝家服務地方當立委、議長還有基金會都能造福人群，他和姊姊謝衣鳯最後的去向還是要爸爸說了算。(記者顏宏駿攝)

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕今年底國民黨彰化縣長提名人選遲未定，議長謝典霖二度開箱謝家豪宅暴露地方政治家族問題，看似姊弟各自表述，其實，決定就在謝家掌門人、姊弟的爸爸謝新隆身上。謝典霖坦言，他沒有要選縣長，但如果他不選擇議長連任「你覺得我爸會讓我別的選擇嗎？」一語道盡謝新隆才是最後決定的人。

謝典霖接受媒體開箱豪宅受訪強調不是要斷姊姊縣長提名之路，並說本屆立委選舉，謝家豪宅被拿出來炒作，離今年11月選舉還很遠，現在講，選舉時就不會再被拿出來，他們家已經有跟國民黨講過不參選縣長了，今天姊姊出來說要選縣長，就是突發狀況。

話鋒一轉，謝典霖說，如果爸媽都支持，爸媽就會在後面給姊姊背書，今天為什麼一直僵持不下的原因就在這邊，「你也不能說她沒有參選的機會，一定要講到她高興。不然，她宣布的時候，為什麼她的後面都沒有人背書支持？」如果爸媽支持，理應會叫他們call議會的人，還是call地方的人，站在她旁邊支持她宣布開記者會，為什麼只她一個人宣布？畫面已經解釋很多事情，卻被人見縫插針說成阻擋。

對於藍營不會支持謝家「整碗捧去」同時選縣長、議長說法，謝典霖說，「保持現狀是最沒有風險！」即使沒有當縣長，立委、議長照樣服務地方，幹嘛非得選有風險的選舉。記者緊接問，選擇議長連任這條路嗎？謝典霖反問媒體，「選擇議長連任這條路，不然你覺得我爸有讓我別的選擇嗎？」言下之意就是爭取連任。

希望謝衣鳯閃一下賴清德鋒芒「不要強出頭」

謝家家大業大，從有線電視公司到建設、營造、不動產買賣，多媒體、文創與廣告傳播領域，名下還有財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會。謝典霖提到，如果沒有選縣長，沒有入主縣府，謝家還有基金會造福人群，「基金會做很多的事情，這樣不好嗎？」民進黨總統賴清德今年五合一選舉等同他的期中考，就像當年陳水扁連任路上，「你覺得他會放過誰？他會輕易放過連任的機會嗎？」(意指民進黨全力輔選陳素月)他覺得謝衣鳯閃一下賴清德的鋒芒，「不要強出頭！」

對此，謝衣鳳的助理昨天(2日)表明謝衣鳯不做回應，怕影響家人的感情。今天下午記者打謝衣鳯的手機與LINE，通了都沒接，無法得知其看法。

謝典霖2度開箱其彰化縣溪州鄉豪宅，升降式如太空船的造景，用來隔音，他後來也覺得不太需要但做了來不及改只好接受。(記者顏宏駿攝)

謝典霖在自家豪宅設室內籃球場，讓愛打籃球的兒子也能在家打球娛樂。(記者顏宏駿攝)

