若不配合美國併吞格陵蘭 川普揚言將加徵關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間16日表示，若某些國家不配合格陵蘭（Greenland）的相關安排，他可能對這些國家加徵關稅。川普在白宮1場與醫療保健相關的活動中解釋：「我們為了國家安全需要格陵蘭。所以我可能會這麼做。」

據《CNBC》報導，這番談話顯示，近幾個月來川普推動美國取得格陵蘭的立場愈發強硬，如今正轉向他最常用來對外國施壓的工具之一，也就是關稅。白宮尚未立即回應《CNBC》對川普相關言論所提出的進一步說明請求。

廣告 廣告

川普政府此前曾表示，正評估多種選項，包括動用美國軍事力量，以接管這塊丹麥（Denmark）的自治領土。他主張，美國必須擁有格陵蘭，即便美國目前已在當地設有1處軍事基地。他認為，來自中國與俄羅斯的國家安全威脅，使得格陵蘭的重要性大增。

白宮也曾表示，美國正在考慮提出收購這座世界最大島嶼的方案。然而，格陵蘭自治政府與丹麥當局也一再強調，該領土並非出售標的，也無意被併入美國。

川普暗示可能透過關稅手段來達成格陵蘭相關目標，是在他描述另1項類似策略之後所提出；該策略旨在迫使外國提高藥品價格。他一直試圖降低美國國內藥品價格，主張透過強制規定，要求美國藥價與海外較低價格看齊。

在16日的白宮活動上，川普表示，他曾威脅多國領導人，要求他們在「最惠國待遇」（most favored nations）框架下提高藥品價格，否則將面臨對其所有出口至美國產品課徵高額關稅的後果，「我在格陵蘭的問題上也可能這麼做。如果他們不配合格陵蘭，我可能會對一些國家課徵關稅，因為我們為了國家安全需要格陵蘭。」

報導補充，格陵蘭與丹麥的1個外交代表團，在15日於華盛頓（Washington）會晤美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）後表示，他們與川普之間存在「根本性的分歧」。

自川普重新執政以來，他大幅擴張政府使用關稅的範圍，將整體平均關稅稅率提高至估計約17%。他所實施的多項最廣泛關稅措施，係依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所授權。政府援引該法律的做法已多次遭到法律挑戰，且已有多個聯邦法院裁定這些行動違法。

相關爭議目前上升至美國聯邦最高法院（Supreme Court），該院可能很快就川普依據IEEPA課徵關稅的合法性作出裁決。川普聲稱，若最高法院裁定對他不利，他的整體施政議程將被瓦解，「我希望我們能在最高法院的案子中勝訴，因為如果輸了，那對我們的國家來說將是1件非常可惜的事。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

ETF改朝換代3／海外型有五檔績效太超車台股 「這檔」超過97％

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到