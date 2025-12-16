若中共猝然發起攻擊 國防部：各部隊不待命「去中心化」遂行作戰任務

中共近年不斷對台進行軍事恫嚇，國防部也以「立即戰備操演」應處，國防部指出，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」， 在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。立法院外交及國防委員會邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。目前書面報告已送至立法院。

國防部表示，中共從未放棄武力併吞台灣，包括在東海、西太平洋、南海及台海周邊增加共軍活動。其中，國防部強調，中國海警船已運用民船（權宜輪）關閉AIS或切換不同海上移動通信識別碼（MMSI）等方式，偽冒規避查緝，以拋放錨鏈拖曳方式，破壞我聯外海底電纜，造成我國通訊短暫異常，旨在擴大灰色地帶襲擾，意圖擾亂政府及民生運作與打擊軍民士氣，逐步加大對台威脅恫嚇。

在國軍戰備應變整備執行作法部分，國防部指出，平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，以妥適派遣海、空兵力實施應處，俾利突發狀況處置。

國防部說，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅。

此外，國防部提到，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務；面對中共日益增強的灰帶侵擾與挑釁，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標，確保任務達成。

國防部強調，為建立維護台海和平的實力，國軍刻正積極強化備戰整備，朝向「建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能力」等四大建軍規劃方向，也積極建置「台灣之盾」防衛能力、不對稱作戰之無人載具偵蒐、反制武力，展現自我防衛決心，以達嚇阻戰爭發生目的。



