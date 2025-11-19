若中國全斷我海底電纜 美國會報告：我日損17億、釀毀滅性後果

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國船隻近年頻繁破壞我國周遭海底電纜，隸屬美國國會的「美中經濟暨安全檢討委員會」18日發布年度報告示警，依賴24條海底電纜處理超過99％網路流量與對外通訊的台灣，極易受到破壞威脅，若中國切斷全數服務我國的海底電纜，將對我國造成毀滅性後果，癱瘓政府和軍事通訊，並使我國經濟每天承受5560萬美元(約新台幣17.3億元)損失。

「美中經濟暨安全檢討委員會」(US-China Economic and Security Review Commission)是隸屬於美國國會的單位，每年都會向國會提交一份年度報告，今年度報告就中國對我軍事威脅、灰色地帶手段等著墨甚多。

針對中國權宜輪等頻繁破壞我海底電纜，這份報告提到，這是中國採取「灰色地帶」施壓我國的手段，軍事分析家長期警告，中國可能試圖切斷台灣海底電纜，以在入侵期間切斷我方通訊。而仰賴24條海底電纜處理超過99％網路流量、對外通訊的台灣，極容易受到海底電纜遭破壞的威脅。

報告陳述，與中國解放軍有關的科學家，過去15年致力於研究切斷海底電纜的新技術，並獲得多種成本低、效率高的技術專利。例如，受到美國制裁的中國船舶科學研究中心科學家曾發表報告指，一種新型「深海電纜電動切割裝置」的設計，能夠切斷深度超過13000英尺(約4000公尺)的鎧裝電纜。

這份報告示警，若中國成功切斷所有服務台灣的海底電纜，將造成「毀滅性後果」(devastating consequences)，不僅癱瘓我國政府與軍事的通訊，還會使我國經濟每天承受5560萬美元(約新台幣17.3億元)損失。

報告統計，光是2019年至2023年間，我國就至少遭遇27起海底電纜遭破壞的情形，其中一些已被我國政府歸咎於中國相關船隻所為。而在許多情況下，台灣海底電纜被一支中國破舊船隻組成的「影子船隊」破壞，且今年已發生多起類似事件。

