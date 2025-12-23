若中國武力犯台 北約秘書長示警：歐洲將承擔後果

北約秘書長呂特警告中國若武力犯台，俄羅斯也會趁機攻打歐洲。美聯社資料照片



法國總統馬克宏兩年前訪中時曾表示，歐洲不應介入台海衝突，當時引起國際譁然，也讓外界質疑歐洲是否向中靠攏。不過北約秘書長呂特近日受訪時強調，歐洲不能以為遠在印太地區的台海衝突與歐洲無關，他警告，一旦中國武力犯台，俄羅斯絕對會趁機在歐洲作亂。

德國《畫報》（Das Bild）週日（12/21）刊登一篇呂特（Mark Rutte）的專訪文章。這位北約（NATA）秘書長指出，北京和莫斯科是親密盟友，一旦印太地區發生武力衝突，歐洲安全勢必會面臨直接後果。

呂特說：「我們看到中國和俄羅斯的全球性連結。中國正覬覦台灣，而我確信，如果中國在那裡採取軍事行動，他們一定會要小弟、普丁所領導的俄羅斯讓我們在歐洲忙得不可開交。」

法國總統馬克宏2023年4月結束訪中行程時曾受訪表示，台海危機不屬於歐洲危機，當時引發法國和歐洲社會許多反對批評。馬克宏之後改口表示，這項說法是希望能避免台海緊張局勢升級。

呂特週日受訪時顯然完全不認同當時馬克宏的觀點。呂特認為，普丁會趁著中國武力犯台時進一步侵略其他歐洲國家。

他指出，普丁不會介意犧牲本國人民的人命，強調北約必須趕緊強化阻戰能力。呂特表示：「最大的原因就是普丁。他已經準備好要犧牲110萬名自己同胞的人命。他今年只取得非常少的進展，和今年年初相比，只多拿下不到1%的烏克蘭領土。」

呂特強調，讓烏克蘭保持強大是歐洲安全核心：「如果俄羅斯能掌控整個烏克蘭，對北約來說會是非常嚴重的後果。」

對於美國總統川普重返白宮後，似乎不如以往拜登政府支持烏克蘭對抗俄羅斯？呂特駁斥此論點並說：「我必須說，川普非常致力於這項問題。他聚焦在終結這場戰爭上。他是唯一可讓普丁坐上談判桌的人，也是唯一可以讓他達成和平協議的人。」

