政治中心／綜合報導

總統賴清德近日接受媒體人鄭弘儀專訪，相關內容於今（28）日晚間8時播出。賴總統這次特別選擇在國防部軍備局生產製造中心第209廠進行訪談，希望透過實際場域，讓社會大眾具體理解國防預算不只是帳面上的數字，而是能轉化為真實可見的防衛戰力，進而凝聚全民對國防建設的支持。賴清德指出，併吞台灣一直是中國的國家政策，只是因為實力不足，始終未跨越界線。若中國將「2027年具備侵台能力」列為目標，台灣唯一能做的，就是不斷拉高對方的門檻，讓其無法達成既定目標。他強調，必須持續強化「豪豬戰略」，展現背水一戰的決心，才能有效嚇阻中國的冒進行為。

廣告 廣告









若中國設定2027年侵台！賴清德談「台灣只有1選擇」自保：讓中國永遠無法達標

賴清德強調，數十年來中國未敢輕舉妄動，關鍵在於自身實力尚不足；若其訂下2027年的軍事準備目標，台灣就必須持續提高防衛難度，自然能確保安全。。（圖／翻攝自臉書＠賴清德）





針對如何評估中國對台動武的急迫性，賴清德表示，從八二三砲戰、古寧頭戰役等歷史事件即可看出，中國併吞台灣的企圖由來已久。當年台灣社會不分族群、不論先來後到，全民與國軍並肩作戰，成功守住台灣與中華民國。數十年來中國未敢輕舉妄動，關鍵在於自身實力尚不足；若其訂下2027年的軍事準備目標，台灣就必須持續提高防衛難度，自然能確保安全。

賴清德也提到，美國國家戰略報告已明確指出，美方的核心目標包括維護印太地區的和平穩定、遏止中國對台侵略與武力擴張，以及推動責任分擔的集體防衛機制。因此，台灣必須善盡自我防衛的責任，共同維護台海及印太區域安全。在周邊國家紛紛提高國防預算的情況下，台灣又是面對中國威脅最直接的一方，更不可能置身事外，這也是他呼籲在野黨理解國安需求、支持國防預算的原因。

談到中國對台的各種作為，賴清德指出，目前已出現五大威脅。第一是對國家主權的挑戰，包括透過法律戰、曲解聯合國2758號決議，宣稱台灣屬於中華人民共和國的一部分；第二是混淆台灣的國家認同，在野陣營已不再強調「一中各表」，而是逐步走向「一中同表」，甚至試圖塑造「以身為中國人為榮」的論述，對國家認同造成衝擊。

他進一步說明，第三項威脅是對軍方的滲透，檢調單位已偵辦多起共諜案件；第四則是透過各種交流進行統戰滲透，例如邀請村里長、民意代表、社團或宗教團體赴中交流，並賦予政治任務，進而影響台灣社會；第五是中國在境內設立所謂的「融合發展示範區」，吸引台商與年輕世代前往發展，這五大面向對台灣的影響都相當深遠。

賴清德強調，台灣所面臨的威脅不僅程度最深、範圍最廣，也是最為嚴峻，因此必須全力守護國家，絕不能讓台灣遭到併吞。身為總統，他最重要的責任就是確保國家安全、維護區域和平穩定。台灣不會刻意挑釁中國，也無意回到過去「反攻中國」的路線，而是堅定維持現狀，期盼中國能正視並尊重中華民國存在的事實，在此基礎上，台灣也願意與中國進行交流與合作。

原文出處：若中國設定2027年侵台！賴清德談「台灣只有1選擇」自保：讓中國永遠無法達標

更多民視新聞報導

日媒揭中國介選「錄音暗網流出」2018韓流被點名！韓國瑜回應了

台灣與中國共同敵人是「它」！賴清德細數台灣善意：中國應該感激

209兵工廠專訪 賴總統談國防自主：打造台灣另一座「護國神山」

