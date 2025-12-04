若中犯台「有信心川普協防」？ 總統未正面回應

2025年台灣醫療科技展開幕，總統賴清德和立法院長韓國瑜同台出席。立法院長 韓國瑜 vs 總統 賴清德:「(好 我們倒數三秒) (最後要把手放上去)」韓國瑜和賴清德，並排站，不過在啟動儀式時，韓院長有點左右不分，還跟總統一度「背靠背」。

總統被媒體問，是否和韓國瑜當面談國防預算，韓國瑜在背後偷笑。（圖／TVBS）

不過韓國瑜日前，才嗆總統砍掉桌子三隻腳，自己有病卻要人吃藥，總統則反擊打斷四隻桌腳的中國，別幫侵略者找藉口。總統 賴清德 vs. 立法院長 韓國瑜:「(總統請問會當面跟韓院長) (溝通國防預算嗎)」韓國瑜，這一抹微笑，意味深長。

廣告 廣告

而美方也十分關注1.25兆國防特別預算，總統賴清德，3號接受紐約時報專訪，甚至還被稱為"台灣總統"，也再度被問到2027前中共犯台。總統 賴清德 說:「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。」

而被問到，若中國入侵台灣，有多大的信心，美國總統川普會協防，總統沒有正面回應。總統 賴清德 (英文口譯) 說:「臺灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是臺灣非常感謝，美國國會通過臺灣關係法，川普總統上任之後，他對臺灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。」

台中市長盧秀燕接受專訪，喊話民進黨執政10年弊案連連，該第四次政黨輪替。（圖／TVBS）

倒是台中市長盧秀燕，也接受媒體專訪，提到民進黨執政10年弊案連連，我覺得夠了，有第四次政黨輪替，對民進黨不是壞事，再批賴清德中共2027武統台灣說法重大失誤，還暗指執政黨，把製造衝突當成選舉利器。

台中市長 盧秀燕 說:「有可能會造成人民的恐慌，產業的不安，或者是兩岸誤判。」立法院長 韓國瑜 說:「(怎麼看盧市長的專訪) (像是選總統的起手式) 謝謝 (你覺得她準備好了嗎)」

總統「2027武統台灣說」，讓盧秀燕，撿到槍，罕見開炮。

更多 TVBS 報導

賴清德愛店！飄香35年肉燥飯宣布熄燈 老闆娘曝很不捨

美台關稅談判中！ 美商長：讓半導體製造回美

陳佩琪：搜一下賴清德「搞不好也有清涼照、woman資料夾」

《紐時》專訪賴清德：談1.25兆軍購案、支持台積電海外設廠

