若任中選會主委願割捨 游盈隆承諾辭台灣民意基金會董事長

中選會主委被提名人游盈隆。（袁茵攝）

立院內政委員會、司法法制委員會今（28日）進行中選會人事案審查。中選會主委被提名人游盈隆表示，倘若立院通過他的人事同意權，將辭去台灣民意教育基金會董事長及董事職務，「我採取比法律更嚴格標準做自我要求」。

立院內政委員會、 司法法制委員會28日聯席審查行政院函送中選會委員提名名單。藍委牛煦庭表示，游盈隆過去做很多民調，也在台灣民意基金會有職務，未來如何分清楚分際？

游盈隆坦言，「我已經有相當覺悟，擔任中選會主委，也有一定程度的犧牲是要付出的，我可能失去公開評論台灣政治的自由，作為一個政治學者、作為關心台灣的知識分子，那樣一個犧牲是重大的，但是為了更高的目的、為了更重大目標，我覺得我必須做這樣割捨，魚與熊掌不可得兼。」

牛煦庭追問，意思是不會發表相關評論及民調，以及離開基金會職務嗎？游盈隆指出，如果大院能夠通過他擔任中選會主委的人事同意權，「我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也會辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求」。

