若任中選會主委 游盈隆:將辭基金會職務

立法院今天針對中選會人事同意案進行審查，身為主委被提名人，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆承諾若提名通過，將會請辭董事長職務，被問及是否贊成不在籍投票，游盈隆也坦言若年底九合一選舉要實施，將會是一場災難。

由藍綠白共推，七位被提名中選會人選，來到立法院接受審查，身為被提名中選會主委，同時也是台灣民意基金會董事長游盈隆強調，若名單通過將會請辭董事長一職。

由行政院秘書長張惇涵領軍，率七名中選會被提名人赴立院接受審查。（圖／民視新聞）中選會主委被提名人游盈隆：「大院能夠通過中選會主委，人事同意權任命，我將辭去台灣民意教育基金會董事長，也辭去董事，我採取比法律更嚴格標準做自我要求。」

隨著立法院這會期即將結束，針對民眾黨主推的不在籍投票草案，30號很有可能就會進入大院表決，藍營逮到機會趕緊追問，若表決通過中選會立場為何？

中選會主委被提名人 游盈隆vs.立委（國）牛煦庭：「如果回到我們自己國家選舉制度，不在籍投票牽涉是，非常複雜的選舉工程，尤其是在九合一地方選舉，實施不在籍投票，現階段來說肯定是一個災難。」

立委輪番質詢游盈隆，倒是先前來到立院舌戰在野被封為戰神的行政院秘書長張惇涵坐冷板凳，這會兒藍白沒人想質詢他，但上台前，他談起關稅，依舊砲火猛烈。

由行政院秘書長張惇涵領軍，率七名中選會被提名人赴立院接受審查。（圖／民視新聞）行政院秘書長張惇涵：「我還記得國民黨鄭麗文主席，在選主席的時候，曾經拜會過商總許舒博理事長，當初許舒博理事長奉勸鄭麗文主席，國民黨不要網內互打，我想國民黨也好民眾黨也好，許舒博應是國民黨大佬，不是民進黨的側翼，許舒博當初講的跟鄭麗文主席呼籲的，不要網內互打，我想許舒博理事長昨天所講的，也是希望為了台灣產業、經濟、民生，朝野政黨不要國內互打。」

張惇涵這話說得直接，畢竟台美關稅遲遲不審，最終反作用力，恐回到在野黨身上。

