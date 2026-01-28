若任中選會主委 游盈隆：辭台灣民意基金會董座、不再評論政治

台灣民意基金會游盈隆遭到行政院提名為中選會主委，他今（28）日表示，自己已經有相當覺悟，如果能夠通過人事同意權任命，將會主動辭去台灣民意教育基金會董事長及董事職務，並且他也知道將失去公開評論台灣政治的自由，但他願意為了更高目的做出割捨。

中選會主委被提名人游盈隆。（圖／中天新聞）

立法院內政委員會今天審查中選會委員提名人事案，國民黨立委牛煦庭質詢被提名人游盈隆時指出，外界經常在新聞媒體上看到游盈隆針對民調發表個人意見，因此詢問游盈隆若出任中選會主委，將如何確保這些身分之間的界線與份際清楚，打算做出哪些具體決定。

游盈隆表示若擔任中選會主委將辭去台灣民意教育基金會董座。（資料圖／中天新聞）

游盈隆回應表示，自己已經有相當覺悟，要擔任中選會主委必須有一定程度的犧牲，也將失去公開評論台灣政治的自由。他強調，身為一個政治學者、一個關心台灣的知識份子，這樣的犧牲是重大的，但為了更高的目的、更重大的目標，必須做這樣的割捨，「魚與熊掌不能兼得」。

面對牛煦庭追問是否不會再發表相關評論、基金會職務是否會辭職，游盈隆明確表示，如果自己能夠通過人事同意權任命，將辭去台灣民意教育基金會董事長、董事職務，採取比法律更嚴格的標準。

