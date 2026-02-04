若內閣官員拒答詢...李貞秀憂「沒罰則」：是不是該修法？

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（袁茵攝）

民眾黨「陸配」立委李貞秀的國籍爭議不斷，先前有綠官員放話稱，若內政部認定就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立院可不必回答其質詢。李貞秀今（4日）回應，倘若政府官員拒絕立委質詢，似乎沒有罰則，「這是不是該修法推動一下？」

民眾黨立院黨團4日上午召開「人民優先，民生優先」記者會，民眾黨主席黃國昌及8名白委陳清龍、王安祥、邱慧洳、李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、陳昭姿、劉書彬與會，並公布新會期將推出的優先法案。

針對國民黨主席鄭麗文接受《經濟學人》專訪，表達「如果回歸中華民國《憲法》規定，我們也是所謂的中國人」？李貞秀表示，鄭麗文所謂的中國人一定是台灣人，也就是大家都理解的中華民國國民，看大家怎麼解釋，「中華民國國民不叫中國人嗎？不然叫什麼？我自己這麼看啦！但這要看鄭麗文自己解釋，我個人就是堂堂正正的中華民國公民。」

至於有不具名官員放話，以後可拒絕李貞秀質詢、索資，未來如何因應此亂象？李貞秀說，目前還沒討論到這段落，但基本原則就是依法合憲，照中華民國《憲法》。

李貞秀提及，今早在車上有Google一下，如果政府官員拒絕立委質詢，好像沒有罰則，「這是不是該修法推動一下？」目前只知道可以去監院檢舉瀆職而已。

