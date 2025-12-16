若共軍由演轉戰 國防部：各部隊不待命令「遂行作戰」

海軍陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈情形。(資料照，記者廖振輝攝)

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為因應中國軍力擴張，美國聯合日、菲強化第一島鏈防禦，立法院外交及國防委員會17日將邀請國防部、國安局就周遭情勢進行報告、備詢。根據國防部送至立院的書面報告顯示，國軍除了以聯合情監偵應處，國防部更表示，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」， 在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。國防部表示，中共從未放棄武力併吞台灣，包括在東海、西太平洋、南海及台海周邊增加共軍活動。其中，國防部強調，中國海警船已運用民船(權宜輪)關閉AIS或切換不同海上移動通信識別碼(MMSI)等方式，偽冒規避查緝，以拋放錨鏈拖曳方式，破壞我聯外海底電纜，造成我國通訊短暫異常，旨在擴大灰色地帶襲擾，意圖擾亂政府及民生運作與打擊軍民士氣，逐步加大對台威脅恫嚇。

而國軍應對中共威脅，在聯合情監偵部分，國防部表示，整合各情監偵系統，運用多重通資手段，傳遞情資至國軍聯合作戰指揮中心，建立共同作戰圖像，掌握周邊共軍活動；持續與國安會及國安局等跨部會綿密情資共享，並運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅與戰略關鍵預警徵候。

針對國軍應處作為，國防部表示，平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，以妥適派遣海、空兵力實施應處，俾利突發狀況處置。

國防部指出，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級(二級或一級加強戒備)執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅。

國防部強調，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」， 在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

國防部說，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位，均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標。

