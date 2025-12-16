若共軍突然攻擊？國防部指「免等命令」：部隊在去中心化指導下作戰

記者楊士誼／台北報導

立院外交與國防委員會17日邀請國防部、國安局等單位就「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」進行專題報告，並備質詢。根據國防部報告指出，當中共宣告對台海周邊軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視威脅程度提升戰備等級並執行立即備戰操演，預防共軍「由演轉戰」。 若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在去中心化指導下作戰。

國防部報告指出，中共從未放棄武力併吞台灣，持續強化跨軍（兵）種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練，共軍2025年4月於浙江外海開設禁航區，執行多管火箭實彈射擊演練，模擬對我關鍵基礎設施 、重要港口等打擊。並常態派遣海警船及軍艦於釣魚台周邊海域巡邏；今年5月也有海警艦載直升機進入日本領空，提高雙方衝突風險，透過軍事演習及「灰色地帶」襲擾策略，企圖管控東海，提高與日、韓等周邊國家衝突風險。

而共軍在西太平洋海域不定期派遣戰機，從事跨島鏈遠海飛訓及跟監外籍機活動，並與日本軍機對峙，提高擦槍走火風險；另每年平均1至2次與俄艦、機「聯合戰略巡航」，6月遼寧號（CV-16）、山東號（CV-17）兩航艦編隊首次同時進入西太平洋，從事雙航艦訓練，增加赴西太平洋頻次及規模。中共各戰區海軍平均每年從事4至6次跨島鏈長航訓練，今年2月南戰長航編隊不僅侵入菲國經濟水域，並繞行澳、紐鄰接海域實彈射擊，藉訓練名義之軍事行動，前推海、空力量，提高中、美潛在衝突風險。

報告也指出，中國在南喊運用軍艦、海警及民兵於民主礁、仁愛暗沙、 仙賓暗沙等海域，對菲國從事近距離攔截、高壓水砲等，阻止菲國補給及逼迫其放棄據點；另今年共機向菲國巡邏機發射照明彈，以灰帶作戰壓迫菲律賓，嚴重影響飛行安全，更製造緊張情勢。且中國以海上民兵錨泊於爭議島礁附近，影響他國漁業及探勘活動；另持續強化島礁軍事建設，對美盟國家航經南海海域構成長期威脅，並藉常態摩擦事件，迫使周邊國家處於高強度應對狀態，意圖對南海實質控制，提高潛在風險。

在台海部分，海警不定期於外島禁制水域巡邏、施放氣球或無人機對我周邊實施情蒐，另運用權宜輪關閉AIS或切換不同識別碼等，以拋放錨鏈拖曳方式，破壞我聯外海纜，旨在擴大灰色地帶襲擾，擾亂政府及民生運作與打擊士氣，逐步加大對台威脅。共軍也常態逾越中線赴我周邊執行「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，加大威懾力度，提高衝突風險。

國防部指出，國軍整合各情監偵系統，傳遞情資至聯合作戰指揮中心，掌握共軍活動。也持續與國安會及國安局等共享情資，運用定期友盟情資交流機制，掌握敵情威脅。 國軍平時依照敵關鍵預警徵候，於「突發狀況處置規定」訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，妥適派遣兵力應處。當中共宣告對台海周邊複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視威脅程度提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，預防共軍「由演轉戰」。 若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在去中心化指導下作戰。

國防部進一步指出，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標，確保任務達成。

