若出任中選會主委 游盈隆：將辭台灣民意基金會董座、董事

中選會主委被提名人游盈隆允諾，若確定出任，他會辭去台灣民意教育基金會董事長職務。（圖／鄒保祥攝）

立法院內政委員會及司法法制委員會今天（28日）聯席審查中選會人事同意權案，國民黨立委牛煦庭向中選會主委被提名人游盈隆提問，過去游負責民調分析，對政治事務評論不少，若未來出任主委，如何做確保角色分際？游盈隆則說，自己除了不再公開評論台灣政治之外，也會辭去台灣民意教育基金會董事長職務。

立法院內政委員會及司法法制委員會今聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，並由行政院秘書長張惇涵陪同出席。

國民黨立委牛煦庭向游盈隆提問，游在台灣民意基金會有職務，也負責民意調查分析，平時針對政治事務評論不少，若未來出任中選會主委，該如何確保角色分際？

游盈隆回應，自己已經有相當的覺悟要付出一定程度的犧牲，也做好失去公開評論台灣政治自由的心理準備，他作為一名關心台灣的政治學者，不再公開評論政治是重大犧牲，但他也清楚，這是必要的割捨。

此外，游盈隆也說，他除了不再公開評論台灣政治之外，也會採取比法律更嚴格的標準自我要求，若未來出任中選會主委，會辭去台灣民意基金會董事長的職務。



