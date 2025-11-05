即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，因1日在大崗山舉行3萬人造勢後聲勢看漲，網路有傳言稱，倘若她爭取提名失利恐怕會退出民進黨，外界關注她是否有加入民眾黨的可能性。對此，林岱樺今（5）日駁斥，強調這種言論已經過度，想像太多了。





林岱樺今早登上廣播節目專訪，並於會後接受媒體聯訪。記者提問，網路上猜測您如果退出民進黨，有無可能被民眾黨吸收，怎麼看這樣子的傳聞？

對此，林岱樺回應，這種言論倒不用了，已經過度了，想像太多了，人權是不分國界的，雄檢對她如此粗暴下封口令，違反憲法保障的言論自由，也違反無罪推定原則，這都是法學緒論第一堂就會上到的課，竟然來自雄檢檢察官這樣一個司法人員的實質動作。

她並強調，北檢都不敢對民眾黨創黨主席柯文哲下封口令，所以只要有良知的人，都看不下去雄檢的這種作為，這其實是一個良知跟正義的原則。





原文出處：快新聞／若初選失利將由綠轉白？ 林岱樺親上火線回應了

