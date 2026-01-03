若初選失利是否脫黨？林岱樺親自回應了：「這種情況下」沒有可能

即時中心／高睿鴻報導

「民進黨高雄市長提名政見會」今（3）日登場，由4位有意角逐市長大位的資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆共同競爭。政見會中途，幾人都被提問，若無法於初選勝出，是否可能脫離民進黨、並考慮自行參選？而相較其他3人都明確給予正面回覆，林岱樺則未直接回應此題，故引發外界討論。會後，當記者再次發問時，她則回應說：「只要制度公平，就沒有脫黨參選的可能、不會有這個選項」。

林岱樺首先表示，今天自己穿著相當正式，因為這是很正式的場合，無論是對高雄市民、或是台灣人來說，都是很重要的一次報告。所以，她自評服裝正式、充滿時尚感。林岱樺接著說，自己在高雄已有25年歷練，對於市政的藍圖、規劃都很成熟，因此也胸有成竹；這次，自己更是提出「一纜二塔三黃金」、3大護國產業、5大區域亮點、10大AI好生活等政策。

「這些，都是我想為了高雄的未來20年，所打下的基礎」，林岱樺說。至於今天政見會的表現如何？她僅低調回應，打拼靠自己，但分數如何就要交給高雄市民評估、最終結果也會交給天公伯。

民進黨立委、高雄市長擬參選人林岱樺。（圖／民視新聞）

而對於其他候選人喊話團結、且紛紛承諾不會退黨參選，林岱樺則回應說：「團結不是一句話，是一個結果；只要制度公平，就沒有脫黨參選的可能、也就沒有這個選項」。

另，面對外界質疑「將高雄市府過去的政績當政見」，她則表示，自己是非常負責任地提出產業政策，而非將中央與地方的政績，都當成自己的政見。林岱樺強調，她很扎實地為高雄爬梳，現在所面臨的產業困境、以及反映人民的盼望，「最終，制定出由下而上、以民為主、人民最大的產業政策」。

林岱樺另也強調，想擔任首長，必須撇開意識形態、藍綠及你我分別；「想擔任首長，就是要扮演一個知道問題、也有能力解決問題的人」，她接著表示，有能力的人會去解決問題、沒能力的人則是怨天怨地。林岱樺又說，若將首長需具備的能力，總結成兩項要求，就是領導力、執行力；而她相信，自己的政見是有史以來最有感、也是最易懂，這能充分反映執行力，更是首長應有的特質。

因此林岱樺說：「我也不需要再去講，我到底有什麼樣的人格特質，從我的回答與論述，應該就能看出我的領導力與執行力」。她表示，自己的發言都是為了讓所有市民，看到若自己身為高雄市長，高雄市的方向是什麼、以及該如何讓提出的願景得以落實。

而對於民進黨的初選全民調制度，林岱樺則說，黨已經講得很清楚，相信會照程序走，今天的政見會也是公民制度的一環。

