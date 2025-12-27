若初選失利會全面支持林俊憲？陳亭妃：8年前我就站在黃偉哲的台上

記者劉秀敏／台北報導

民進黨今（27）日舉辦2026台南市長初選電視政見發表會，陳亭妃會後受訪時，媒體關注是否承諾不會脫黨參選，以及若初選失利是否會全面支持林俊憲？陳亭妃強調，他早就說不會脫黨參選，這非常清楚且根本是個假議題，而8年前她就站在黃偉哲的台上，自己是用實際行動讓大家看到，不是嘴巴講講。

媒體提問，政見會中被要求說出對方優點，但林俊憲僅說她有可取之處，甚至說「選市長不是用排隊的」，怎麼看他這個說法？陳亭妃笑回：「所以，大家就可以從這一點看到，我比較大氣啊」，她就直接說，羨慕對方資源多，可以造勢辦很多場、遊覽車很多台，「你看我就很直接、我就很大氣啊。」

至於在政見會總結時再度提及近日民調爭議，並說「台南就兩個候選人，那會是誰做的？」陳亭妃僅回應：「人民有在看，這是比較重要的。」

媒體亦關注，如果初選結果不如人意，是否會承諾全面支持林俊憲？以及是否會承諾不會脫黨參選？陳亭妃強調，「我早就說我不會脫黨參選了，我在每一次的訪問，都說不會脫黨參選。」這非常清楚，而且根本就是個假議題，因為到目前為止，她的民調都是贏的。

陳亭妃也提到，8年前她就站在黃偉哲的台上，她用實際行動讓大家看到，不是用嘴巴講講，「這個（脫黨）對我根本都不是問題，也不是一個議題。」

陳亭妃並表示，很感謝今天舉辦政見發表會，而她一直都覺得時間不夠，他準備了最完整的政策，有一些還沒辦法講到，希望能夠有更多時間。其實台南真的是需要一個最強的候選人，而她對上謝龍介有五戰五勝的戰績，「第一次我就說我是他的天敵。」且她在立委選舉拿下近71%得票率，當中包含藍綠白的力量，「我們很有信心，亭妃整合沒有問題，因為亭妃就是最強的。」

陳亭妃強調，要有最強的母雞，才能帶領所有的小雞往前衝，尤其2022黃偉哲競選連任時，每一次民調都是七比三，可是最後只贏四萬多票。現在「藍白合」，整個抹黑的力道非常強，她要拜託大家，所有台南發生過的事情，都要共同翻頁，「我們要統一、團結，面對所有的困難，我們一定要大步向前」。不能還沒有大步向前，反而讓國民黨變成提款機，要大步向前，贏得2026市長選舉，成為2028賴清德總統連任的最大底氣。

