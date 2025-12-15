若卓揆不副署證實藍白不敢倒閣...何穎怡指綠營下一步「散布訊息拚法案過關」：找懂做插畫圖卡的人，每次都靠吳崢、吳思瑤「説到嘴破沒人理」

日前行政院因表示將藍白財劃法「公布不執行」，不斷遭在野藍白批評獨裁、違憲，今（15日）行政院長卓榮泰定調將採取「不副署」應對藍白；而民眾黨主席黃國昌昨被媒體問及倒閣，反問「確定卓榮泰會下台嗎？」一事，引發爭議。對此作家何穎怡今也發文指出，黃國昌那番發言是慣性無賴，並說若卓揆不副署證明藍白不敢倒閣，下一關就是思考如何讓重要法案過關。她呼籲，趕快去成立網軍部，幫忙散佈訊息、製造藍白輿論壓力，並直呼「拜託，找幾個懂得做插畫圖卡的。」

黃國昌昨受訪時被問及倒閣，反問行政院長本身都不守憲、不守法了，倒閣確定就會下台嗎？引發網路爭議討論。律師廖國翔對此直接開嗆，「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？」不少網友質疑黃的發言是在故意裝傻。



何穎怡直言，黃國昌說這個不是白癡，而是無賴，慣性如此，「連民主ABC的倒閣，解散國會都不懂，是法學博士，不可能。」



何穎怡表示，是海水退了，既然都走到這一步，如果證明藍白其實不敢倒閣，接下來要做的是策略謀劃：如何讓民生法案、國防預算、國安法條過關？



何穎怡分析，這就是要藉2026大選的壓力，逼藍白不敢倒行逆施，任何執政黨想過的法案，都必須有「明白的說帖，老嫗能懂」、「強力佈散訊息」，必須製造輿論壓力，一波又一波，化被動為主動，攻擊才是最好的防守。



何穎怡喊話，網軍部趕快去成立吧，沒人？找幾個會打筆戰的網紅律師負責說帖，找四叉貓這樣的人幫你建構訊息散佈網吧？



何穎怡直呼，「拜託，找幾個懂得做插畫圖卡的。每次都靠吳崢，吳思瑤，説到嘴破都沒人理。」

