若台中市府疫調待加強 卓榮泰：農業部即刻組團隊協助

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今（30）天在院會中表示，防疫必須分秒必爭，他也要求相關部會與地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標，如台中市政府疫調執行有待加強完備，農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在會中表示，防疫必須分秒必爭，如台中市政府疫調執行有待加強完備，他要求農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

卓榮泰提醒，除清理境內戰場，邊境防疫也不容懈怠，財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區之入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20％以上，任何可疑物品都不可以放過，並納管境外電商平臺及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規則須懲罰。同時，也請海洋委員會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓榮泰也提到，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，108年修正動物傳染病防治條例，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地之電商，應依動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數位發展部立即邀集相關平臺業者共同研商廣告限制之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

卓榮泰在會中感謝所有中央與地方防疫人員，他說，在這段期間為防堵非洲豬瘟疫情，許多人不眠不休持續加班，犧牲假期，展現高度使命感與團隊精神，要求相關部會及地方政府，對參與防疫工作人員，核定放寬加班時數，如實給予加班費，以體恤相關同仁辛勞。