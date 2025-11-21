「若台北市長有醜聞派他會贏」 王世堅搖頭：相信蔣萬安的人品

民進黨在2026台北市長選戰還沒決定要推誰出來挑戰爭取連任的蔣萬安，台灣民意基金會董事長游盈隆提出，如果蔣萬安在選前爆出緋聞，這樣推出民進黨立委王世堅就有機會勝選。對此，王世堅今（21）日受訪時一度語塞表示，「我不認為蔣萬安是這樣的人」，並且也提到這不會是民進黨在做政治判斷時的依據。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

游盈隆日前分析台北市長選情直言，民進黨基本上在台北市不會有任何人選可以提名出來贏蔣萬安，「除非蔣萬安有什麼緋聞、醜聞爆出來，這時由綠委王世堅出來代表民進黨，或許還有一點點可能，王世堅就是會創造奇蹟」。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

王世堅今天在立法院受訪聽到時一時語塞，連忙擺手表示「這個…我不做這個分析」接著他說，「蔣萬安市長雖然跟我是敵對的政黨，但是我相信他的人品，而且以他的修養、家庭和諧，我認為蔣萬安是非常不可能有那樣的事情發生。」他強調，「這種分析，不是我們民進黨在做政治判斷的依據。」

另外面對游盈隆也提到前總統蔡英文可以參選北市，王世堅則回應，這個提議當然是好的，因為蔡英文的確是我們最強的，不過當她擔任兩屆總統後，就不想再過問政治，「鍾鼎山林各有其志」，應該要尊重被點名到的人其意願。

延伸閱讀

賴清德挺日跟進 陳其邁喊「高市挺高市」、綠委提普發１萬旅遊

政院版財劃法送至立法院 卓榮泰：不迅速處理將擴大不法行為

回應賴清德相挺！日議員po「滷肉飯+芒果」照：德不孤必有鄰