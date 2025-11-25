若台海發生戰事恐無人援台 吳子嘉：怪賴清德整天搞內鬥

日本首相高市早苗本月初發表「台灣有事」言論，引發陸日外交衝突，台灣也捲入政治角力。美麗島電子報董事長吳子嘉24日痛批，總統賴清德明明有機會與在野黨合作團結保台，掌權者卻一天到晚搞內鬥，對時局毫無幫助，若台海發生戰事卻無人援台，「台灣就是自作孽不可活」。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

針對高市早苗言論，有外媒報導認為台灣成為「被提起」的對象並捲入中日角力，執政黨對此沒有積極發言。分析指台灣政府力求低調，避免激起北京向台灣作「懲罰式」反制。吳子嘉在節目《董事長開講》表示，美國總統川普（Donald John Trump）當時關稅令衝擊全球，只有北京敢和美國公開抗衡，「北京的力量更強硬了，怎麼會怕你老美」。

吳子嘉直言，他早看穿民進黨的本領，「賴清德明明有機會，只要跟在野黨好好一起合作，來團結保台灣不是可以嗎？為什麼一定要跟在野黨打呢？」他也表示，「一天到晚內鬥的結果，我跟你講，老共就來了嘛，誰在內鬥？掌權的人（賴）在內鬥」，並稱罵這些沒有用，直接把他們（民進黨）推翻掉。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料圖／中天新聞）

吳子嘉也批評，現在每天搞抗中保台、想搞台灣獨立，每天去罵老共、戳老共，「像閩南狼、曹興誠、柯建銘這種人，都是台灣人的敗類，害台灣一步步走向戰爭邊緣」。但他也說，這是台灣人自己幹的，不是別人幹的，到時候若無人援台，台灣就是自作孽不可活。

