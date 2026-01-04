若台海開戰...前美國防部官員：美會出兵但不登島

台北市 / 綜合報導

如果台海戰爭真的開打，美國會如何因應？前美國國防部官員接受媒體專訪表示，如果開戰， 美軍會出兵但不會登島，因為登島只會製造更多混亂， 也提到台灣有能力可以自我防衛。即便如此，軍事專家也點出隱憂，從共軍先前釋出的武器可以看到他們的突破，這也會增加台灣的防禦難度。

雄三反艦飛彈發射當下，連鏡頭都晃了好大一下，作為我國國軍重要武器，防禦能力不容小覷，前美國國防部官員胡振東說：「雄風飛彈能有效削弱中國攻擊。」前美國國防部官員胡振東，分析台灣戰力，及美國對台軍售清單。

陸軍戰術飛彈，曾運用在烏俄戰爭中，如今台灣加強戰備，就是希望能夠避戰，但若台海真的開戰，美方可能有何因應？前美國國防部官員胡振東說：「美國100%會出兵，美軍不需要登島台灣可以先自衛美軍登島會更混亂。」美國會出兵但不登島，具體又該如何協助台灣？

進一步來看美國在菲律賓沖繩有航母駐軍，另外鄰近國家，如澳洲日本等盟友，都能作為台海戰爭中的從旁協助，真的需要登島的可能只有協調人員，各國可能派20至30人，與各方確認戰略資訊，國防安全研究院副研究員舒孝煌說：「你其實只是幾架直升機進來，在指揮管制就會遇到很大的問題，因為他們對於可能陸地完全不熟悉，語言上面可能也會有些困難。」

專家點出隱憂，也示警不可不慎，而胡振東整段專訪，侃侃而談雖然說著一口英文，但胡振東其實是台灣人，高中才移民美國美國退役空軍中校，也曾在美國國防部擔任科長，退役後在美國大型國防工業承包商，「雷神」公司擔任台灣總經理，如今接受訪問，分析台海局勢，引發關注。

