「若台灣失守我絕對先被殺」！挨轟美化戰爭 苗博雅「以823砲戰為例」強硬反擊

兩岸關係持續緊繃、讓不少民眾擔憂有戰爭風險，社民黨台北市議員苗博雅日前分析現代戰爭型態，提及若金門、馬祖遭遇戰事「台灣本島仍可能維持正常上班上課」引起熱議；對此苗博雅於9日晚間重申立場，並以第二次世界大戰、823砲戰為例，重申「正常社會運作」的重要性。苗博雅也針對「美化戰爭」的質疑做出回應，強調若台灣不幸失守，自己絕對是第一批被抓或被殺的，「我不會跟你們一起投降」。

針對11月26日的直播片段引起熱議，甚至遭到部分時事評論員砲轟一事，苗博雅9日晚間透過社群平台Threads發文表示，自己實際講的話並未被正確引用，感嘆這個國家的悲哀就是「單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非」。

苗博雅反擊外界指控。（取自苗博雅Threads）

苗博雅解釋自己拋出「戰時上班論」的立場重申，發生戰爭時，非交戰區本就要維持基本日常生活運作；苗博雅以812砲戰為例指出，當時台灣本島依樣是維持社會運作，更別說現在國內外針對中共犯台的兵推，仍有中共突襲、奪取外島的想定，讓「維持基本日常運作」就顯得更為重要。

「世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備」，苗博雅解釋，中國自己也清楚犯台成本過高，這才透過威嚇、外宣的方式，讓台灣人相信「首戰即終戰」、逼迫台灣自願投降，反倒是任何主張抵抗的人，都會被貼上沒人性、散波仇恨、軍盲、沒常識的標籤。

至於挨批美化戰爭的說法，苗博雅狠諷，現在主張和談、投降的人，等拿了中國的好處之後，就會飛到美國依親。苗博雅直言，自己和家人都沒有外國護照，也清楚像她這樣的人，一旦台灣失守、被中國佔領「絕對是第一批被抓甚至被殺的」；對此苗博雅也強「我們不一樣。我不會跟你們一起投降」。

