若台灣有事 蔡明彥：中俄軍事合作增加區域複雜度

（中央社記者吳書緯、游凱翔台北17日電）對於中國若武力攻台，俄羅斯可能扮演的角色，國安局長蔡明彥今天表示，首先俄羅斯可能在軍事後勤支援中國，其次為俄羅斯可能在印太區域進行挑釁，增加區域複雜度，成為牽制角色。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇、王定宇皆關切若中國武力攻台情況下，俄羅斯可能扮演的角色。

蔡明彥答詢時表示，俄羅斯可能涉及軍事裝備協助與提供；同時也要注意俄羅斯是否在台海周邊、西太平洋、宮古島等區域進行軍事巡弋，增加印太區域情境複雜度，讓美國等友盟在應處狀況時更為複雜。

蔡明彥指出，國安局在國際情資交換或情勢研判時，有關注中俄可能會軍事合作，第一部分是俄羅斯可能在軍品、後勤支援中國，第二部分是當台海有事時，俄羅斯可能扮演牽制角色，在區域內其他地方進行挑釁，讓情勢複雜化。

顧立雄表示，在日本首相高市早苗發表相關「台灣有事」言論後，中國非常不滿意，除了軍事演習外，這次中俄聯合空中巡航，帶來相當明確的訊息，中俄在區域會有協作關係。（編輯：蘇志宗）1141217