若台灣發美元穩定幣 央行：受台美法規管轄

▲中央銀行總裁楊金龍今（4）日受邀演講，也對市場熱議的「穩定幣」發展提出看法。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 中央銀行總裁楊金龍今（4）日受邀至財金公司金融資訊系統年會演講，對於穩定幣發展，他認為具有支付潛力，但仍須依賴央行貨幣為定錨，若穩定幣未具貨幣單一性、彈性及完整性這3大條件，難成為貨幣體系支柱。至於市場期待的「新台幣穩定幣」，他覺得現在消費者也都精打細算，要不要將穩定幣用在實體經濟世界當作支付工具，還是看消費端的需求，也須視其他虛擬資產或實質資產（RWA）代幣實際發展情形而定。

此外，若我國民眾或企業以「美元穩定幣」作為跨境支付工具，楊金龍表示，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。當然，台灣業者發行美元穩定幣，如欲於美國境內使用，將同時受台灣法規及美國GENIUS 法案管轄，法遵更為嚴格。

雖然穩定幣作為新興的金融工具，雖然有其發展潛力，但楊金龍強調，穩定幣也同時面臨監管和市場風險的挑戰。對於我國而言，穩定幣的發展將取決於市場需求、法規框架以及技術的進步。「新台幣穩定幣」未來可能還是會在虛擬資產與RWA代幣化這些領域發展；發展空間還是要看這些代幣化資產的實際應用情況而定；後續在法規方面，主管機關金管會也會持續洽商本行，並與涉及洗錢防制與防範詐欺的相關部會，共同研定。

楊金龍指出，穩定幣類型中以法幣價值擔保的穩定幣具有支付潛力，因這類穩定幣通常是以1:1的比率與法定貨幣掛鈎，如USDT21、USDC22，這2種美元穩定幣佔所有穩定幣市值之比重高達8成以上。由於穩定幣價格相對穩定，使其成為虛擬市場中的重要避險工具，例如在比特幣等虛擬資產價格波動大的情況下，用戶可以將其轉換為穩定幣，降低風險；這也是為何穩定幣在整個虛擬資產市場中的市值不到10%，但其在虛擬資產交易中的佔比卻達到80%的原因。

國際普遍流通的穩定幣如USDT等，至今尚未納管，它是採匿名制，可快速自由流通、成本低並提供24小時服務，尤其是在跨境支付方面具有競爭力。另一方面，穩定幣也有風險，如發行人會因市場壓力事件，導致穩定幣交換價值偏離面值，無法保障消費者權益；還有，市場上詐欺、洗錢等非法活動頻傳，穩定幣容易被用作洗錢、詐騙之工具。未來穩定幣發行人及相關業者如被納管，須遵守反洗錢、反資恐、KYC、資安及消費者保護等規範，還能如現行提供快速自由流通、便宜的服務，也是市場關心的問題。

目前，在部分新興國家23，除高通膨國家的居民會將當地貨幣轉為美元穩定幣，充作美元使用並維持購買力外，其他用途也包括國際匯款、商業活動及支付薪資等。然而，儘管穩定幣已逐漸擴及實體經濟的支付，但在全球每月實際用於支付金額僅約100億美元，仍較現行支付工具如Visa（1.3兆美元）或 PayPal（1400億美元）為低。

此外，楊金龍也提到，BIS認為穩定幣不符合3項貨幣測試標準，包括貨幣單一性、彈性及完整性，難以成為貨幣體系的支柱。由於各種穩定幣的價格穩定性不足，且發行的私部門多註冊在未有妥適監管的地區，因此有學者認為無異是「野貓銀行」時代的翻版。同時，穩定幣是採100%準備的發行方式，如要增加供給，需要用戶提前支付法幣才能發行，發行人無法自行創造供給，加上目前穩定幣屬不記名工具，自由跨境流通、出入不同交易所及自我託管錢包，在「認識你的客戶」(KYC)的合規上存在漏洞，誠信不足。

根據這3項貨幣的測試標準，顯示當前的雙層貨幣體系，仍是未來代幣化貨幣體系的最適模式，亦即，仍須以央行發行的數位貨幣（CBDC）為定錨，支援不同私部門貨幣間的互通性及安全性。

他也指出，由於穩定幣價值不穩定，目前運作模式也無法保障消費者權益，加以可能被用於詐欺、洗錢等非法活動工具，因此，全球主要國家如美、歐、日、新加坡等陸續制定監管規範，要求業者建立合規機制及處理程序，以符合法遵要求，主要國家對穩定幣的監管作法主要分為3種，即訂定穩定幣專法，如美國訂定GENIUS法案，規範支付型穩定幣的初級市場發行規範。

另外，就是訂定虛擬資產專法，如歐盟以MiCA規範虛擬資產（含穩定幣）的初級市場發行及次級市場交易等規範，還有就是修訂現有法規，如新加坡、日本均修訂支付服務法，主要將穩定幣界定為支付工具納管。

至於我國對穩定幣的監管作法與歐盟相似，金管會研擬「虛擬資產服務法」草案，作為虛擬資產初級市場發行及次級市場交易的監管專法，其中包含穩定幣相關條文，而央行關注其所涉及消費者保護、對銀行業務影響、跨境支付及貨幣供給等議題。

由於全球跨境支付仍以美元為主，隨著美國GENIUS法案通過，將促使美元穩定幣成為跨境支付工具之一，受影響的國家主要是面臨高通膨或嚴格資本管制的開發中國家。也因為民眾或企業可能傾向使用美元穩定幣代替本國貨幣，而形成類似美元化情形。

至於我國物價與幣值相對穩定，經濟亦穩健成長，楊金龍認為並無此問題，但若我國民眾或企業以「美元穩定幣」作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

當然，台灣業者發行美元穩定幣，如欲於美國境內使用，將同時受台灣法規及美國GENIUS 法案管轄，法遵更為嚴格。目前虛擬市場仍以境外機構發行的美元穩定幣(如 USDT、USDC)為主流，一般民眾可能更偏好持有這些美元穩定幣。

至於新台幣穩定幣，楊金龍表示，我國支付體系完整，國內已有多元支付工具，如信用卡、金融卡、銀行存款及電子支付等，已可即時支付，且收費低廉。新台幣穩定幣雖可作為實體經濟支付工具之一，但它跟電子支付一樣，都是Pay Before；你還沒有消費前就要把錢先存進去，與金融卡是Pay Now、信用卡是Pay After，有所不同。現在消費者也都精打細算，到底要不要將穩定幣用在實體經濟世界當作支付工具，還要看消費端的需求。

此外，目前以新台幣計價的虛擬資產並不多，且以新台幣計價的RWA代幣僅零星個案，所以新台幣穩定幣的未來發展，還須視其他虛擬資產或RWA 代幣實際發展情形而定。

