若台美關稅談出「15%不疊加」 連賢明:首度與日韓齊平 台扮供應鏈關鍵角色

中華經濟研究院院長連賢明。徐筱嵐攝



紐時報導指出，台美即將達成貿易協議，對等關稅將降至15%，台積電則承諾在美國亞利桑那州再興建至少5座廠房。中華經濟研究院院長連賢明今(1/13)指出，假設稅率為「15%不疊加」，可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，不僅代表被視為對美供應鏈關鍵角色，對台灣傳統產業在美國市場競爭也會是一大利多。

紐時報導台美即將達成貿易協議，且對等關稅將降至15%，消息一出引發各方關注。連賢明今天在臉書貼文指出，看起來台美貿易談判應該告一段落，只是會不會如紐時所預測在一月底確定，他個人還是有所保留，畢竟川普還有伊朗和古巴事務要忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。

不過，連賢明指出，假設稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

此外，他還指出，「15%不疊加」這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本、韓國在相同基礎競爭（過去即使在ＷＴＯ下，台灣比日韓稅率都高），這對台灣傳統產業應是一大利多。

