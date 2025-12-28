若台遭侵略「絕對不會投降」 賴清德：在野黨想和談也須有實力當後盾

賴清德總統接受資深媒體人鄭弘儀專訪。（《話時代人物》節目提供）

總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於28日晚間首播。面對若台遭受軍事侵略，是否任何有關戰敗或投降訊息都是假的？賴清德明確表示，「對，我們絕對不會投降。」且要有背水一戰的決心，才可以阻止中國輕舉妄動，另外自己最大使命就是「不讓戰爭發生」，和平一定要靠實力才能獲得，並非靠一紙協議、侵略者善意，在野黨想進行和談，也必須用實力當後盾，否則都是淪為投降。

賴清德接受鄭弘儀「話時代人物」訪問。賴清德表示，G7（七大工業國組織

）近年來多次領袖會議結論，都不約而同提到「台海的和平穩定是世界安榮，安全跟繁榮的必要元素，不容許任何一個國家用脅迫或武力的方式改變現狀」，也就是說，中國威脅不單純是台灣的問題，也是國際上面的問題，特別是印太國家的問題。

鄭弘儀詢問，賴曾於9月20日全社會防衛韌性論壇中提到，若台灣遭受到軍事的侵略，任何有關戰敗或投降的訊息都是假的，這是否代表「台灣無論如何絕對不投降」？賴清德直言，「對，我們絕對不會投降，一定是堅持到底。我們要有這種背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動」。

賴清德指出，自己於全社會防衛韌性裡講這段話，目的是要讓國人知道，在戰爭一開始或過程中，中國可能會散布假訊息瓦解民心士氣，所以在「小橘書」裡特別提到，「在整個中國侵犯的過程中，如果有任何消息說『我投降』，那絕對是假消息、絕對是假消息」。

賴清德說，自己也擔心有些人故意藉機散佈一些恐慌消息，例如稱「是不是要發生戰爭了」，但自己要跟國人再次強調，「我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生。」

賴清德強調，他必須跟國人說明，「和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能夠獲得，不可能靠一紙協議，也不可能靠侵略者的善意，就有辦法得到。」

賴清德稱，即便台灣要與中國進行任何交流合作，甚至在野黨想進行和談，但也必須要用實力當後盾，「沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後，歷史上都告訴我們，都是會淪為投降而已」。

